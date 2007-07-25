مجری در رسانه ملی تعریف نشده است

فرزاد جمشیدی درباره بایدها و نبایدهای اجرا در برنامههای تلویزیون به ویژه برنامههای زنده به خبرنگار مهر گفت: "با مطالعات و تحقیقاتی که درباره اجرا انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که ما در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران چیزی به اسم مجری نداریم. در رسانههایی که پیشرو هستند به مجریان آموزش داده میشود، اما ما چیزی به اسم آموزش مجری نداریم، حتی نظام حقوق و دستمزد مجری هم تعریف نشده، بلکه گوینده تعریف شده است."
این مجری تلویزیون ادامه داد: "مجری باید تعریف شود، آموزش لازم را ببیند و انتخاب مجری نباید حاصل اتفاق باشد، بلکه تهیهکننده باید محتوا و معلومات برنامه را به درستی بسنجد و بعد مجری را انتخاب کند. تلویزیون باید مجری متخصص بپروراند. این چهار رکن مجری است و در این صورت میتواند مجری موفق باشد."
جمشیدی درباره اجرای فرزاد حسنی گفت: "به نظرم آقای حسنی جوانی هنرمند و خلاق است، اما برنامه را با توجه به فضای آن اجرا میکند. اگر برنامه برای ماه رمضان باشد با آن فضا اجرا میکند. برنامهای هم که با سردار رادان داشتند، من دیدم. او وارد یک فضای هیجانی شد که ممکن است برای مجریان دیگر هم اتفاق بیفتد. صحبت من درباره همه مجریان است که باید آموزش ببینند. در تمام دنیا مجری ابتدا آموزش میبیند و آزمون علمی و عملی از او میگیرند، ولی در تلویزیون ما این طور نیست."
وی خاطرنشان ساخت: "من اولین کسی بودم که در دانشکده صدا و سیما برای اجرا تدریس کردم، اما کلاسهایی که برای اجرا گذاشته بودند، فقط برای کارمندان رسمی بود، در حالی که 68 درصد مجریان رابطه استخدامی با صدا و سیما ندارند. همچنین اجرا تعلق خاطر اول برخی مجریها نیست. بنابراین خیلی از دوستان از این آموزش بیبهره هستند. همین مسئله باعث میشود بیننده شاهد این مسائل باشد."
این مجری ادامه داد: "اگر کار مجری به گونهای باشد که مردم با دیدن اجرای او بگویند ما هم میتوانیم مثل او اجرا کنیم، آن روز مرگ مجری است. 86 درصد مجریان به صورت اتفاقی وارد صدا و سیما شده اند، هشت درصد از رادیو و شش درصد مجری بازیگر بودند. مجریان نباید به صورت اتفاقی به صدا و سیما بیایند. در این باره باید مولفههایی چون صدا، سیما و سواد داشته باشند. به عنوان نمونه من عادل فردوسیپور را مجری نمیدانم، بلکه او متخصص است."
وی با اشاره به تولید برنامهها در صدا و سیما که حاصل دستپاچگی است، گفت: "وقتی برنامهها با عجله تولید میشود، مسلماً به مجری هم فرصتی برای اندیشه داده نمیشود و مهمات لازم در اختیارش قرار نمیگیرد. مجری باید صاحب اندیشه باشد. به ویژه اجرای برنامه زنده مشکل است، چرا که هر چه شما خوب یا بد بگویید، دیگر راه برگشت وجود ندارد. مثل اینکه روی پلی قرار گرفتهاید و با هر قدمی که برمیدارید پشت سرتان خراب میشود."
جمشیدی درباره اینکه در این مواقع تیزهوشی تهیهکننده تا چه حد میتواند موثر باشد، توضیح داد: "تهیهکننده موتور برنامه است، اما در اکثر برنامهها تهیهکننده مجری طرح است. تهیهکننده باید صاحب نظر باشد تا بتواند به مجری هم کمک کند، اما بیشتر وقت تهیهکننده صرف هماهنگی برنامه صرف میشود و مجالی برای او باقی نمیماند تا به محتوای برنامه توجه بیشتری کند."
وی درباره اینکه چرا برخی مجریها از افعال مفرد استفاده میکنند، خاطرنشان ساخت: "من همیشه مثال زده ام که هر نوبت اجرا مثل شب خواستگاری است. در آن شب سعی میکنید خیلی خوب صحبت و نظر دیگران را به خود جلب کنید. مجری باید هنجارها را بشناسد. مجری نماینده رئیس سازمان یا خودش باشد، بلکه نماینده فضیلتهای ملت است. به نظرم مجریها مرز صمیمت و ادب را درهم آمیخته اند و این مرز لگدمال شده است."
جمشیدی در پاسخ به سئوالی درباره دلیل رها کردن مسئولیت ساماندهی مجریان صدا و سیما توضیح داد: "از تیرماه سال 85 این آموزش را با مجریان شبکه یک شروع کردم که به دلیل استقبالی که شد و آقای میرباقری معاون سیما از من خواستند این آموزش را در شبکههای دیگر هم داشته باشیم، اما سه تا چهار ماه است این کار را رها کرده ام، چرا که احساس کردم مسئولان آن طور که لازم است به این حرفه توجه نمیکنند."
فرزاد جمشیدی از مجریان جوان و موفق صدا و سیماست که بیشتر برنامههای مذهبی و معارفی اجرا میکند. از وی سال گذشته برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان روی آنتن رفت. ضمن اینکه اجرای جمشیدی در همایش اخیر مدیران ارشد قوه قضائیه به شدت جلب توجه کرده بود.
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