بایدن: روسیه برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده در پایان نخستین دیدار رسمی و خبرساز خود با «ولادیمیر پوتین» همتای روس که حدود سه ساعت و نیم به طول انجامید، مدعی شد که همتای روس او برای حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای وعده همکاری داده است.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین از پیشنهاد ولادیمیر پوتین برای ارائه کمک در مورد تأمین امنیت افغانستان خبر داد.

آقای بایدن تصریح کرد که در نشست خود با ولادیمیر پوتین به طرح مسائل مهمی همچون وضعیت «الکسی ناوالنی» منتقد زندانی روسیه، وضعیت رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی و همچنین پرونده‌های «ترِوِر رید» و «پل ویلان» دو شهروند آمریکایی زندانی در روسیه پرداخته است.

رئیس جمهوری آمریکا گفت به همتای روس خود هشدار داده است که چنانچه الکسی ناوالنی در زندان جان خود را از دست بدهد، روسیه متحمل عواقب سنگینی خواهد شد.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز گزارش داد که بایدن پس از دیدار با پوتین مدعی شد که «برنامه کار دولت وی پرداختن به دغدغه‌های مردم آمریکاست و نه الزاماً علیه روسیه و سایر کشورهای جهان».

وی با تأکید بر اینکه تمرکز دولت او بر مبارزه با بیماری کووید -۱۹ و بازسازی اقتصاد ایالات متحده و همچنین تقویت روابط با متحدان واشنگتن است، اظهار داشت: «من به رئیس جمهور پوتین گفتم که دستورکار [دولت] من علیه روسیه یا هیچ کشور دیگری نیست، بلکه برای مردم آمریکاست».

وی با ادعای اینکه دفاع از ارزشهای دموکراتیک، حمایت از آزادی‌های همگانی و بنیادین برای تمام زنان و مردان راه و روش تمام رؤسای جمهور آمریکا بوده است، مدعی شد که «[گزینه] حقوق بشر همواره بر روی میز خواهد بود. این بحث نه تنها زمانی مطرح می‌شود که روسیه حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه درباره این است که ما چه کسی هستیم. من نمی‌توانم رئیس جمهور آمریکا باشم اما در مورد نقض حقوق بشر صحبت نکنم».

گفتنی است که سوریه، ایران، بلاروس و تلاش‌ها برای جلوگیری از قدرت‌یابی مجدد تروریست‌ها در افغانستان همزمان با خروج نیروهای آمریکا از خاک این کشور از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار دوجانبه بودند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین فضای حاکم بر این نشست را «مثبت» خواند و گفت که وی هر آنچه که قصد انجامش را داشت، به انجام رساند.

بایدن همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا به پوتین اعتماد دارد، با تکان دادن سر جواب مثبت داد و گفت که «[پوتین] خواهان [جنگ سرد دیگری] نیست».