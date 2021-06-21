به گزارش خبرنگار مهر، فصل آینده مسابقات لیگ برتر فوتسال قرار است از روز هفتم مردادماه آغاز شود. یک ماه و یک هفته دیگر تا شروع این مسابقات زمان باقی مانده است اما از ۱۲ تیم فعلی در لیگ برتر (۲ تیم از لیگ دسته اول صعود می‌کنند) تنها ۶ تیم سرمربی خود را شناخته‌اند.

گیتی پسند اصفهان که در چهار سال گذشته در رسیدن به عنوان قهرمانی ناکام بوده است، به عنوان نخستین تیم در نقل و انتقالات استارت زد و محمد کشاورز را به عنوان سرمربی خود معرفی کرد. کشاورز فصل گذشته در تیم راگا تهران سرمربی بود و در آستانه حضور در تیم ملی فوتسال به عنوان مربی برای جام جهانی قرار داشت اما به یک‌باره به تیم گیتی پسند پیوست. او سابقه بازی و سرمربیگری در گیتی پسند را در سال‌های گذشته دارد.

کراپ الوند که سال قبل نخستین فصل حضورش در لیگ برتر را با رضا لک تجربه کرد، باوجود حفظ سهمیه لیگ برتری خود نتوانست در مرحله نهایی نتایج خوبی بگیرد و از ۶ تیم حاضر در این مرحله، به رده پنجم بسنده کرد. کراپی ها این فصل سراغ جواد اصغری مقدم سرمربی سه فصل گذشته سن ایچ رفتند و امیدوارند با حفظ اسکلت فعلی و جذب چند بازیکن ملی پوش، به عنوان مدعی قهرمانی وارد فصل جدید شوند.



تیم فوتسال کراپ الوند در فصل گذشته

مس سونگون با وجود کسب چهارمین قهرمانی متوالی در لیگ برتر فوتسال، به همکاری با علیرضا افضل خاتمه دادند. البته افضل مشکلات خانوادگی را دلیل جدایی از مس عنوان کرد. مسی‌ها بازهم سراغ حمید بی غم رفتند؛ مربی‌ای که یکی از چهار قهرمانی متوالی مس در لیگ برتر را رقم زد و آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در جام باشگاه‌های آسیا با اندیشه و برنامه او رقم خورد. بی غم برای تکرار عنوان قهرمانی مس در لیگ و رساندن تعداد قهرمانی‌های این تیم به عدد پنج انگیزه زیادی دارد. حفظ نفرات کلیدی مثل صمیمی و فخیم و جذب حمید احمدی نشان می‌دهد مس هم اسبش را برای قهرمانی زین کرده است.

فرش آرا مشهد مثل سال گذشته کارش را با مجید مرتضایی ادامه خواهد داد. این تیم در دور نهایی لیگ فصل گذشته در رده چهارم قرار گرفت و احتمالاً قرار گرفتن جزو سه تیم برتر، مهمترین هدف مشهدی‌ها خواهد بود.

عجیب‌ترین سرمربیگری در لیگ فصل بعد تا اینجای کار متعلق به تیم راگا است. راگا فصل قبل نخستین فصل حضورش در لیگ برتر را با محمد کشاورز تجربه کرد. بعد از جدایی کشاورز، جلال کاظمی مدیرعامل باشگاه، سرمربی این تیم شده است!

مسئولان تیم سن ایچ هم بعد از سه فصل حضور در لیگ برتر و پس از جدایی جواد اصغری مقدم، محسن حسن زاده را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب و معرفی کردند. حسن زاده پیش از این سابقه کار در تیم‌های مختلف لیگ برتر را دارد و امیدوار است در چهارمین سال حضور سن ایچ در لیگ برتر، این تیم را به عنوان قهرمانی برساند.



تیم فوتسال سن ایچ ساوه

وضعیت سایر تیم‌های لیگ چندان مناسب نیست و حتی بحث تکراری انحلال بعضی از باشگاه‌ها مثل مقاومت البرز و شهید منصوری به میان آمده است. مدیرعامل باشگاه حفاری هم اعلام کرده گزینه بومی و خوزستانی این تیم هفته آینده انتخاب خواهد شد.

اسامی سرمربیان انتخاب شده در تیم‌های لیگ برتر فوتسال به این ترتیب است:

مس سونگون: حمید بی غم

گیتی پسند: محمد کشاورز

کراپ الوند: جواد اصغری مقدم

سن ایچ: محسن حسن زاده

فرش آرا: مجید مرتضایی

راگا: جلال کاظمی

مقاومت البرز: -

شهروند ساری: -

اهورا بهبهان: -

فردوس قم: -

حفاری: -

شهید منصوری: -

به گزاش خبرنگار مهر، با اضافه شدن دو تیم دیگر به این لیست از لیگ دسته اول، لیگ فصل آینده با ۱۴ تیم از ۷ مرداد آغاز خواهد شد. قرار است چهار هفته از مسابقات لیگ برگزار و سپس این مسابقات برای برپایی اردوی تیم ملی و حضور ایران در جام جهانی تعطیل شود. مسابقات جام جهانی، شهریور و مهرماه به میزبانی کشور لیتوانی برگزار می‌شود و ایران با آرژانتین، آمریکا و صربستان همگروه است.