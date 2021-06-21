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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۷:۵۳

بعد از مرحله دوم انتخابی جام جهانی؛

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از وحید امیری ملی پوش کشورمان به صورت ویژه تمجید کرد و گفت: اگر سه بازیکن مثل امیری در تیم ملی بود، دیگر استرس نداشتم!

به گزارش خبرنگار مهر، دلیل انتخاب دروازه بان و مدافعان تیم ملی ایران در مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از سوی دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی تشریح شد. باوجود اینکه انتقاداتی به بازی کردن صادق محرمی و حتی احسان حاج صفی وارد شده بود، اما اسکوچیچ تمام قد از این بازیکنان دفاع و به صورت ویژه از وحید امیری مدافع چپ و وینگر تیم ملی تمجید کرد.

ارزیابی سرمربی تیم ملی از بازیکنان خط عقب ایران به این شرح است:

علیرضا بیرانوند: علیرضا برای ما انتخاب اول بود چون تجربه بالایی دارد ولی اگر امیر هم درون دروازه بود چیزی از دست نمی‌دادیم. تمام دروازه بان هایی که در اردو داشتیم عالی کار کردند. همکاری و جوی که داشتند عالی بود. با مربی دروازه بان ها هم که صحبت می‌کردم هر روز از جو رقابت سالم تعریف می‌کرد. به عنوان یک مربی وقتی تیمتان دروازه بان های خوبی دارد، اطمینان خاطر دارید. از این پست آرامش و احساس امنیت به تیم منتقل می‌شود. بیرانوند فوق العاده و خیلی خوب است. جلوی بحرین هر موقع که گل زدیم تا جلوی نیمکت می‌دوید. او بیرون از زمین شوخ طبع، سرگرم کننده و جذاب است.

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

صادق محرمی: محرمی در دیناموزاگرب بازی می‌کند که در هشت تیم پایانی لیگ اروپا بود و صادق جزو یاران ثابت آن تیم است. او مصدوم شد ولی می دانم جزو بازیکنان سختکوش است. هر روز با صادق و مربیانش در تماس بودم و روز به روز روند بهبود و تمریناتش را کنترل می‌کردم. گاهی مهم نیست که فقط یک بازی انجام داده است. من به او اعتماد کامل و باور دارم. وحید امیری وقتی به اردو آمد مصدوم شد و در تمرینات شرکت نکرد. تا زمانی که بازی عراق انجام شد معلوم نبود می‌رسد. به او گفتم حتی اگر ثانیه قبل بازی برسد به او بازی می‌دهم چون به این بازیکن اطمینان کامل دارم. ممکن بود وحید امیری تمام بازی‌های باشگاهی را هم بازی کند. موضوع این نیست. به یکسری بازیکنان اعتقاد دارید. صادق هم بازیکن جوانی است و در تیم خوبی بازی می‌کند. طبیعی است که به صادق میدان بیشتری بدهم.

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان: مدافعان آخر ما خوب بازی کردند. چیز خاصی نیست که درباره آنها بگویم. فقط جلوی بحرین دوست داشتم بازی‌سازی از عقب را بهتر انجام بدهیم. مدافعان آخری که کمتر بازی کردند هم بازیکنان خوبی هستند. یکی از دلایلی که احساس خوبی نداشتم این بود که مجید حسینی چهار اردو با ما بود و بازی نکرد. او مثال بارز حرفه‌ای گری است. دید مجید شخصی نبود و خودش را ندید. باورتان نمی‌شود که چقدر با روحیه حرفه‌ای تمرین می‌کرد. در این بازی‌ها اعتماد بیشتری به کنعانی و شجاع کردم. مدافعان خوبی داریم و باعث ناراحتی ام بود که نتوانستم شانس بیشتری بخصوص به حسینی بدهم چون هر لحظه در تمرینات نشان می‌داد که چه شخصیت بزرگی دارد.

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

وحید امیری: اگر درباره او صحبت کنم ماجرا احساسی می‌شود. حسی که به وحید دارم مثل یک عضو خانواده ام است؛ مثل پسرم یا برادرم. با نحوه بازی و رفتارش هر کاری می‌توانید از او بخواهید. می‌توانید وحید را مهاجم یا دفاع آخر بگذارید. اگر سه وحید امیری داشتم استرسی نبود و روی نیمکت لذت می‌بردم. وحید امیری با شخصیتی که دارد، یک الگو برای همه بازیکنان است. به طور مشخص شخصیتش می‌تواند الگویی برای همه بازیکنان باشد.

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

میلاد محمدی و احسان حاج صفی: هر کدام از این بازیکنان کیفیت خاص خودشان را دارند. میلاد بازیکنی است که به نسبت دو بازیکن دیگر (حاج صفی و امیری در دفاع چپ) پویاتر است و می‌تواند در بازی یک میلیون بار برود و برگردد. وحید امیری می‌تواند بازیسازی بهتری انجام بدهد و در حملات خطرناک‌تر باشد. احسان هم تجربه بالایی دارد. دیدید گلی که در بازی با عراق زدیم حاصل پاس او بود. هر کدام از این بازیکنان کیفیت خاص خودشان را دارند.

تمجید ویژه و احساسی سرمربی تیم ملی از امیری/بابت حسینی ناراحت شدم

کد مطلب 5240541

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    نظرات

    • حسن IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      17 2
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      زودتر تا تیم تو حاشیه نرفته تمدید قرارداد اسکوچیچ رو رسانه ای کنید تورو خدا به خاطر منافع شخصی دنبال اسامی بزرگ نباشید اینقد دیدید که ویلموتس با اسم چکار با فدراسیون تاج کرد
    • ابراهیم رضایی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      5 0
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      خداییش ایشان مربی نیست فرشته رشد و پرورش بازیکنان و ارتقاء سطح کمی و کیفی فوتبال ایران است قدرش را بدانیم حفظش کنیم که ثمراتش خیلی عالی و غیرقابل باور خواهد بود. درود بر ذات پاک اسکوچیچ
    • حمید IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      4 0
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      این مربی رو حفظ کنید مربی خوبی هست تا بکارش ادامه بده وتیم رو وارد حاشیه نکنید
    • Parsa IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
      4 0
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      امیری بی نظیره مرد اخلاق سخت کوش و خاکی هستش و تاکتیک خوب تو بازی تعصب کش ایران همه جایه زمین هستش رونالدورو نمو ده بود یادمون نرفته. من اگر میخواستم لیستی از بازیکنان شایسته درست کنم به این ترتیب بود. ۱.وحید امیری.۲ سامان قدوس۳جهانبخش ۴ بیرانوند ۵ قاعدی ۶ کاوه رضایی ۷ ازمون ۸ طارمی ۹رضاقوچانژاد..

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