مسابقات پاریس نقطه عطف کاتای ایران بود/ مسئولان اراک حمایت نکردند

ابوالفضل شهرجردی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای پاریس آخرین شانس کسب سهمیه المپیک بود و همه بهترین‌های دنیا، غیر از چهار نفری که از طریق رنکینگ سهمیه گرفته بودند، با حداکثر آمادگی حضور داشتند و در واقع یک رویداد شبه المپیک را پشت سر گذاشتیم. البته من نیز در بهترین شرایط روحی، روانی و با صدرصد توان به مصاف رقبای خود رفتم. در این رقابتها سه دور متوالی با ثبت بهترین امتیازات بالا آمدم. در این بین کاتاروهایی از کشورهای فرانسه، مصر، آلمان و کویت که از طریق وایلد کارت سهمیه گرفت را پشت سر گذاشتم. ضمن اینکه نماینده سوئیس که در دو «کاراته وان» قبلی نتایج درخشانی کسب کرده و در لیسبون به مدال نقره رسیده بود، را شکست دادم و با قدرت به جمع چهار کاتاروی برتر این مسابقات راه پیدا کردم.

وی ادامه داد: در مرحله گروهی با کاتاروهای آمریکا، چین تایپه و کره جنوبی همگروه شدم که از این جمع چهار نفره، سه نفر راهی المپیک توکیو می‌شد. متأسفانه علی رغم اجراهای خیلی خوب و تلاش زیاد احساس می‌کنم مقداری با کم لطفی داوران مواجه شدم. در کاتاهایی که صبح اجرا کردم، نتایج خیلی بهتری کسب کردم و نمراتم در هر سه مرحله مقدماتی از حریفانم بهتر و بیشتر بود و واقعاً می‌توانست اتفاقات بهتری رقم بخورد که متأسفانه این چنین نشد و من المپیک را از دست دادم.

شهرجردی گفت: برای کاتای ایران شاید پاریس یک نقطه عطف بود که در هر دو بخش آقایان و بانوان در مرحله پایانی کسب سهمیه نماینده داشت و در آخرین لحظه سهمیه را از دست دادند و این بیانگر پتانسیل بالای کاتای ایران بود که توانایی کسب سهمیه، کسب مدال و نتایج درخشان را دارد. خوشبختانه نگاه مدیریت فعلی فدراسیون به کاتا خیلی مثبت است و جا دارد تشکر کنم از مسئولین که با اهمیت دادن به کاتا تحولات جدیدی را در کاتا رقم می‌زنند.

کاتاروی ملی پوش با انتقاد شدید از مسئولان هیأت کاراته استان اظهار داشت: در طول دو سال گذشته آقایان در حالی که می‌دانستند من به شدت در حال تلاش برای کسب سهمیه المپیک هستم، اما نه تنها کوچک‌ترین حمایتی نکردند، حتی حاشیه هم ساختند. سال ۱۳۹۸ به همراه کاتای تیمی در مسابقات جهانی اسپانیا برای نخستین بار در کاتای ایران مقام سوم جهان را کسب کردیم، اما با وجود این مدال با ارزش و تاریخی در مجمع سالیانه استان اعلام کردند که ۴۴۰ میلیون ریال به قهرمانان کاتای استان پاداش داده اند، در حالی که ریالی به ما تعلق نگرفت. وقتی از کاراته استان صحبت به میان می‌آید از دو بال کاتا و کومیته به عنوان قدرتهای کشوری یاد می‌کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه فقط از عناوین و افتخارات ما سو استفاده می‌کنند. حتی رئیس فدراسیون برای حمایت از ما دستور داد یک زمانی از خانه کاراته در اختیار بنده قرار دهند که این کار هم انجام نشد و متأسفانه به دبیر سابق هیأت دادند. حتی مبلغی که رئیس اداره ورزش و جوانان استان برای من در نظر گرفته شده بود نیز به من تعلیق نگرفت. در مجموع مسئولان هیأت استان مرکزی در این مدت که برای حضور در رقابتهای انتخابی آماده می‌شدم نه سراغی از ما گرفت و نه حمایتی داشتند. شب اعزام با ارسال پیامک از حمایت سخن می‌گویند. این اتفاقات در حالی افتاد که تنها شانس کسب سهمیه المپیک در استان بودم و متأسفانه هیچ بهایی داده نشد و حق من را ضایع کردند.

شهرجردی در پایان گفت: جا دارد تشکر کنم از پدرم که در این مدت دو سال که خیلی بیشتر و حرفه‌ای تر برای حضور در المپیک کار کردیم، همیشه حامی من بود. مربی بدنساز و استاد نکوفر که حضورشان خیلی مفید و مؤثر بود و ان شالله که با تداوم این روند و اهمیت بیشتر به کاتا شاهد درخشش بیشتر کاتاروها باشیم. ما نشان دادیم که هر جا حمایت باشد، می‌توان نتایج خوبی کسب کرد و در چنین شرایطی کسب مدال‌های آسیایی و حتی جهانی دور از دسترس نیست.