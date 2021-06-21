تعیین حوزه کنکور در شهرهای با حداقل ۱۵۰ داوطلب

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدابیر حفاظتی و بهداشتی کنکور ۱۴۰۰ اظهار داشت: تعداد شهرهای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور افزایش یافته است.

وی افزود: در واقع شهرهایی که ۱۵۰ داوطلب هم داشتند برای آنها حوزه کنکور اختصاص یافته که این امر موجب کاهش سفرهای شهری داوطلبان خواهد شد.

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: با مصوبه وزارت بهداشت فاصله صندلی های داوطلبان تا ۱.۸ متر تعیین شده است. همچنین همانند سال گذشته تمامی حوزه تدابیر بهداشتی اعمال می شود و ناظر بهداشتی بر روند رعایت موارد مورد تاکید، نظارت می کند.

وی گفت: داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ می‌توانند همانند سال گذشته با ورود به سایت سازمان سنجش و انتخاب گزینه فرم خوداظهاری کرونا نسبت به تکمیل این فرم اقدام کنند.

زرین آمیزی افزود: این سامانه ویژه داوطلبانی است که دچار بیماری کرونا شده‌اند (اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا در منزل قرنطینه هستند)؛ این دسته از داوطلبان می‌توانند فرم خوداظهاری را تکمیل کرده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا (تاییدیه بیمارستان یا نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا) را بارگذاری کنند.

وی یادآور شد: سازمان سنجش با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محل آزمون ایشان را در محل امن مورد تأیید وزارت بهداشت در شهرهای محل برگزاری آزمون تعیین خواهد کرد و نتیجه را به داوطلب اعلام می کند.

به گزارش مهر، آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در روزهای ۹ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور با رقابت یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ داوطلب برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۹ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۱۱ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی صبح شنبه ۱۲ تیر برگزار می‌شود.