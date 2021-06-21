بحران شیوع ویروس کرونا در «بنارویه» لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید یگانه خاطرنشان کرد: متأسفانه در ۱۴ روز گذشته، ۱۰۸ نفر از شهروندان در شهر بنارویه به کرونا ویروس مبتلا شده و به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
وی افزود: عامل اصلی انتشار و انتقال کرونا ویروس، علیرغم تذکرات و هشدارهای فراوان، برگزاری مراسمهای عروسی متعدد در این شهر بوده است.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان تصریح کرد: در میان مبتلایان به این ویروس ۶ زن باردار مشاهده میشود که چهار نفر از آنها بستری بوده و حال دو نفر وخیم گزارش شده است.
دکتر یگانه از تمام مسئولین و مردم شهر بنارویه درخواست کرد که از برگزاری و شرکت در مراسم عروسی، اماکن ورزشی و گیم نتها خودداری کرده و در اجرای پروتکلهای بهداشتی سختگیرانه تر عمل کنند.
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