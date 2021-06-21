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۳۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۴:۱۵

معاون علوم پزشکی لارستان خبر داد؛

بحران شیوع ویروس کرونا در «بنارویه» لارستان

بحران شیوع ویروس کرونا در «بنارویه» لارستان

شیراز - معاون دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان از وضعیت بحرانی شیوع کرونا در شهر بنارویه لارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید یگانه خاطرنشان کرد: متأسفانه در ۱۴ روز گذشته، ۱۰۸ نفر از شهروندان در شهر بنارویه به کرونا ویروس مبتلا شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: عامل اصلی انتشار و انتقال کرونا ویروس، علی‌رغم تذکرات و هشدارهای فراوان، برگزاری مراسم‌های عروسی متعدد در این شهر بوده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان تصریح کرد: در میان مبتلایان به این ویروس ۶ زن باردار مشاهده می‌شود که چهار نفر از آنها بستری بوده و حال دو نفر وخیم گزارش شده است.

دکتر یگانه از تمام مسئولین و مردم شهر بنارویه درخواست کرد که از برگزاری و شرکت در مراسم عروسی، اماکن ورزشی و گیم نت‌ها خودداری کرده و در اجرای پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه تر عمل کنند.

کد مطلب 5241000

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