بحران شیوع ویروس کرونا در «بنارویه» لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید یگانه خاطرنشان کرد: متأسفانه در ۱۴ روز گذشته، ۱۰۸ نفر از شهروندان در شهر بنارویه به کرونا ویروس مبتلا شده و به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: عامل اصلی انتشار و انتقال کرونا ویروس، علی‌رغم تذکرات و هشدارهای فراوان، برگزاری مراسم‌های عروسی متعدد در این شهر بوده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی لارستان تصریح کرد: در میان مبتلایان به این ویروس ۶ زن باردار مشاهده می‌شود که چهار نفر از آنها بستری بوده و حال دو نفر وخیم گزارش شده است.

دکتر یگانه از تمام مسئولین و مردم شهر بنارویه درخواست کرد که از برگزاری و شرکت در مراسم عروسی، اماکن ورزشی و گیم نت‌ها خودداری کرده و در اجرای پروتکل‌های بهداشتی سختگیرانه تر عمل کنند.