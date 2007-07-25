خبرنگار و عکاس مهر با همکاری پرسنل فرودگاه در پاویون حاضر می شوند تا مراسم استقبال از این دانش آموزان را پوشش دهند.

به گفته مسئولین باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش که در واقع متولیان اصلی مراسم استقبال نیز هستند، تاکنون تیم های ایران همزمان با هم به کشور بازنگشته بودند. همین مسئله باعث شد مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور نخبگان به مزاح تیم های ایران را زیست شیمی بخواند.

پای شکسته یکی از دانش آموزان ایرانی شرکت کننده در المپیاد تعجب استقبال کنندگان را برانگیخته بود. امیرهادی کامکار آملی زانوی آسیب دیده خود را در آتل بسته بود و در ابتدا به کمک عصا و پس از آن با ویلچر به آغوش خانواده خود بازگشت.

اعضای تیم شرکت کننده در سی و نهمین دوره المپیاد جهانی شیمی

بازی والیبال و سرخوردن در سطح زمین علت شکستن پای کامکار بوده است. او که با حسرت از تلاش هایش در تهران برای آماده سازی المپیاد سخن گفت، اضافه کرد: من خودم را برای کسب مدال طلا آماده کرده بودم اما این حادثه تنها یک دیپلم افتخار برای ما داشت. کامکار اضافه کرد: خوشبختانه به دلیل اینکه دانش آموزان پیش از سفر بیمه می شوند ما از بیمه حوادث خودمان در بیمارستان استفاده کردیم.

گروه های خبری تصویری تلویزیونی که از شبکه های مختلف در این مراسم حضور یافته اند در مصاحبه گرفتن از مدال آوران جوان گوی سبقت را از هم می ربایند. جمع 8 نفره دانش آموزان سوژه مناسبی برای عکاسان شده است.

تعجب سرپرستان و دانش آموزان از شنیدن مرگ دکتر گورژوفسکی رئیس المپیاد جهانی فیزیک در اصفهان جالب بود. هیچ کدام از اعضای تیم ها از این اتفاق خبر نداشتند. گویا حادثه ها امسال المپیادهای جهانی را محاصره کرده بودند!

سرپرستان تیم های ایرانی شرکت کننده در دو المپیاد جهانی شیمی و زیست شناسی پس از اطلاع از حضور خبرنگار مهر، یاد آور شدند، خبرگزاری مهر یکی از بهترین رسانه های کشور در پوشش خبری المپیاد جهانی فیزیک بود.

اعضای تیم شرکت کننده در هجدهمین دوره المپیاد جهانی زیست شناسی

بسیاری از مردمی که نمی دانستند حلقه های گل و دسته موزیک برای چه به فرودگاه آمده پس از اطلاع یافتن از مدال آوری دانش آموزان کشور در المپیادهای علمی، ضمن تبریک به خانواده های آنها، برای این دانش آموزان آرزوی موفقیت کردند.

مراسم استقبال رسمی از تیم های دانش آموزی ایران و مدال آوران جوان کشور در ترمینال دو فرودگاه بین المللی مهرآباد و در میان صدای طبل و سنج گروه موزیک دانشگاه علوم پزشکی ارتش پایان گرفت. باردیگر در چشمان مردمی که به استقبال عزیزان خود آمده بودند برق غرور و افتخار می درخشید.