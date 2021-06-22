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۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۰

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو

آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو بعد از حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از فردا چهارشنبه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، تیم ملی تکواندو مردان کشورمان پس از بازگشت از رقابت‌های قهرمانی آسیا و استراحتی دو روزه، مرحله جدید تمرینات خود را از امروز (سه شنبه – یکم تیرماه) در مرکز جهانی تکواندو آغاز خواهند کرد.

آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، سجاد مردانی، امیرسینا بختیاری، امیرمحمد بخشی، مهران برخورداری، محمدحسن پلنگ‌افکن، محمد صادق دهقانی، محمد مهدی عمادی و عرفان ناظمی نفرات دعوت شده به این اردو هستند که در ابتدای ورود تست کرونا داده و تا مشخص شدن نتیجه قرنطینه می‌شوند.

هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و وحید عبداللهی به عنوان مربی است.

کد مطلب 5241640

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