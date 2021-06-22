آغاز دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، تیم ملی تکواندو مردان کشورمان پس از بازگشت از رقابت‌های قهرمانی آسیا و استراحتی دو روزه، مرحله جدید تمرینات خود را از امروز (سه شنبه – یکم تیرماه) در مرکز جهانی تکواندو آغاز خواهند کرد.

آرمین هادی پور، میرهاشم حسینی، سجاد مردانی، امیرسینا بختیاری، امیرمحمد بخشی، مهران برخورداری، محمدحسن پلنگ‌افکن، محمد صادق دهقانی، محمد مهدی عمادی و عرفان ناظمی نفرات دعوت شده به این اردو هستند که در ابتدای ورود تست کرونا داده و تا مشخص شدن نتیجه قرنطینه می‌شوند.

هدایت این نفرات برعهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربی و وحید عبداللهی به عنوان مربی است.