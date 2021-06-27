ادامه رکورد شکنی‌ کرونا در سیستان وبلوچستان/ فوت ۱۹ نفر

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایشهای انجام شده، تا صبح امروز ۵۱ هزار و ۵۷۵ در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
وی ادامه داد: همچنین از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی یک هزار و ۵۳۴ نفر از هم استانیهای عزیز علی رغم دریافت خدمات درمانی جان خود را از دست دادهاند که ۱۹ نفر از هم استانیهای عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفتهاند.
وی گفت: هم اینک ۳۰۰ بیمار مبتلا به کرونا و ۴۸۱ بیمار حاد تنفسی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
وی تصریح کرد: تنها راه مقابله با ویروس جهش یافته کرونا، رعایت دقیقتر پروتکلهای بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حضور پیدا نکردن در تجمعات و دورهمیها است.
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