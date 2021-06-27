تجلیل از ۲۳ نفر از قضات و کارکنان نمونه دادگستری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز طی مراسمی با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از ۲۳ نفر از از قضات و کارمندان نمونه حوزههای قضائی استان کرمانشاه که در رسیدگی به امور محوله، تکریم ارباب رجوع و ارتقای جایگاه دستگاه قضائی عملکرد مطلوبی داشتهاند، تجلیل شد.
پرویز توسلی زاده در این مراسم اظهار کرد: تلاش کردیم رابطه خوبی میان مجموعه قضائی استان کرمانشاه ایجاد کنیم و معتقدیم پیشرفت زمانی حاصل میشود که کارها علم محور و تجربه گستر باشد.
وی افزود: بنای کار ما رابطه خوب با مردم و همکاران است و در این راستا تا جایی که ممکن بوده پذیرای درخواستهای این عزیزان بودهایم.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حدیثی از امام هادی (ع) که میفرمایند: «من هانت علیه نفسه فلا تامن شره بترس از آدمی که خودش برای خودش قیمت ندارد. آدمی که احساس شرافت و کرامت در خود نمیکند از شر او ایمن مباش» تصریح کرد: دیده شدن و احساس ارزشمند بودن، محور اخلاق حرفهای است و منتهی به تولید رفتار مثبت میشود؛ بنابراین اگر مشکلی هم باشد با همکاران در میان گذاشته میشود.
وی اضافه کرد: این مراسم به منظور تقدیر و تشکر از کسانی است که با تمام وجود و همه محدودیتها، متعهدانه به نظام مقدس اسلامی و ملت شریف ایران خدمت میکنند، اگرچه پاداش این مجاهدتها و تلاشهای صادقانه نزد خداوند متعال محفوظ است.
توسلی زاده ادامه داد: قطعاً یکی از پایههای اساسی دستگاه قضائی، منابع انسانی آن است و بدون تردید کارآمدی، پویایی و نشاط سازمانی کارکنان قضائی و اداری، موجب افزایش بهره وری، تسهیل در جهت نیل به آرمانها و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مراجعین خواهد شد.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه خاطرنشان کرد: کادر قضائی و اداری دستگاه قضائی استان برای ما بسیار ارزشمند و با اهمیت است و همواره برآنیم آرامش را برای این عزیزان فراهم کنیم.
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