حمایت از استقلال توسط مدیرعامل پیشین و پیشکسوتان

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته علی فتح الله زاده در حالی همراه با چند پیشکسوت استقلال به منظور اعلام حمایت از فرهاد مجیدی، سایر اعضای کادر فنی و بازیکنان استقلال راهی محل تمرین این تیم شد که مدتهاست شکاف عمیقی بین مجیدی و تیمش با کادر مدیریت باشگاه ایجاد شده و در این مدت طرفین از انجام مصاحبه و انتشار بیانیه علیه یکدیگر دریغ نداشته‌اند.

روز گذشته علی فتح الله زاده به همراه جواد قراب، محمد نوری و امیر حسین صادقی در محل تمرین آبی پوشان حضور یافتند و با استقبال فرهاد مجیدی و سایر آبی پوشان مواجه شدند. فتح الله زاده و همراهانش به جز شنیدن درد و دل استقلالی‌ها، در جمع آنها سخنان روحیه بخش و انگیزشی انجام داد تا آبی پوشان با روحیه بالاتر در دیدارهای بعدی به میدان بروند.

در ایامی که استقلال با مشکلات عدیده مالی مواجه است، انتظار می‌رفت مدیران استقلال با حضور در تمرینات و تقویت ارتباط عاطفی با اعضای تیم آنها را از نظر روحی تقویت می‌کردند که اینگونه نشد. فتح الله زاده که از مدیران با سابقه استقلال است، بدون آنکه مسئولیت و تعهد قانونی نسبت به این تیم داشته باشد، سهم خود را در تقویت روحی تیم با این حرکت پرداخت کرد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر، روز پنجشنبه ۱۰ تیر و از ساعت ۱۹:۵۰ به مصاف آلومینیوم اراک می‌رود که این بازی به میزبانی آلومینیوم برگزار می‌شود.