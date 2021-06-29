مهم ترین منطقه حمله کرونا/۴ کلید طلایی محافظت از ریه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کرمانپور، با اشاره به موج جدید کرونا و نگرانی‌هایی که از دلتای هندی وجود دارد، اظهار داشت: شاید مهم‌ترین منطقه جذاب برای حمله ویروس‌های کرونا، ریه‌ها باشند. پس در درجه اول باید تلاش کنیم ریه‌ها را از دسترس ویروس دور کنیم.

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران، در ادامه به چهار کلید طلایی برای محافظت از ریه در مقابل حمله ویروس کرونا اشاره کرد و افزود: زدن ماسک، دوری از تجمع و ازدحام، تهویه مناسب و تمرین روزانه پرهوایی ریه، به عنوان ۴ کلید طلایی محافظت از ریه‌ها تلقی می‌شود.

کرمانپور در پاسخ به این سوال که چطور بفهمیم ریه‌ها درگیر شده اند، گفت: تعداد تنفس در دقیقه بالای ۲۶ تا ۳۰ تنفس باشد. اکسیژن خون کمتر از ۹۰ باشد، تب بالای ۳۸.۵ درجه همراه با سرفه، تنگی نفس پیش رونده، عدم توانایی در تنفس عمیق و تیره شدن لب‌ها و زیر ناخن‌ها و در نهایت، انجام سی تب اسکن، به ما کمک می‌کند تا بفهمیم ریه‌ها درگیر شده اند.

مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا در پاسخ به این سوال که بعد از درگیر شدن ریه‌ها چگونه می‌توانیم به ریه‌ها کمک کنیم، افزود: مراجعه به پزشک، درمان دارویی، تمرین پرهوایی، مصرف مایعات فراوان، بخور ساده با اکالیپتوس یا بدون اکالیپتوس، می‌تواند به ریه‌ها کمک کند.

کرمانپور درباره درمان دارویی معمول، توضیح داد: در ابتدا نظر پزشک معاینه کننده اولویت دارد. اگر پزشک در دسترس نبود، معمولاً مصرف دارو در صورتی که خلط بیمار رنگی نباشد، کمک کننده است.

وی ادامه داد: شربت خلط آور مثل دیفن هیدرامین، برم هگزین با اکسپکتورانت و…، قرص جوشان «آن استیل سیستئین و اگر خلط، سبز، زرد یا خونی باشد، مراجعه برای دریافت آنتی بیوتیک لازم است.

کرمانپور در توضیح پرهوایی ریه، گفت: این روش نوعی فیزیوتراپی ریه است و نباید از این کار غافل شد.

مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا در خصوص فیزیوتراپی قفسه سینه، توضیح داد: مجموعه روش‌هایی که جهت کمک به پاکسازی راه‌های هوایی از خلط و افزایش عملکرد دستگاه تنفسی در ارتباط با یک یا چند بیماری تنفسی انجام می‌شود.

وی افزود: ضربات دست به روشی که کف دست گود شود و چند بار به ناحیه پشت شکم بیمار بالاتر از کلیه‌ها زده شود، برای کنده شدن خلط ها مفید است.

کرمانپور تاکید کرد: بهبود تهویه، افزایش عملکرد ماهیچه‌های تنفسی، بهبود استقامت فعالیت‌های عمومی، جلوگیری از تجمع ترشحات ریوی، بهبود سرفه، افزایش تحرک قفسه سینه، تصحیح الگوی تنفس، پیشگیری از جمع شدن ریه‌ها و…، از مزیت‌های فیزیوتراپی قفسه سینه است.

مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا، در پایان چند توصیه که باعث می‌شود فیزیوتراپی قفسه سینه کارآمدتر شود، ارائه داد: مصرف مایعات فراوان، بخور گرم اکالیپتوس قبل از فیزیوتراپی، مصرف شربت‌هایی که باعث روان شدن خلط می‌شود یک تا دو ساعت قبل از فیزیوتراپی، مصرف قرص جوشان ان ای سی که باعث روان شدن خلط می‌شود یک تا دو ساعت قبل از فیزیوتراپی، سرفه مؤثر حین فیزیوتراپی، تنفس عمیق شامل دم و بازدم و…، از مواردی است که می‌تواند به کارآمدتر شدن فیزیوتراپی کمک کند.