جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۲۵ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی امروز (سه شنبه، ۸ تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز اصلی را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۵ ارز کاهش و نرخ ۱۵ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.
امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۸ هزار و ۳۵۶ ریال و یورو ۵۰ هزار و ۱۲۳ ریال ارزشگذاری شد.
برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۷۱۸ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۹۳۶ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۹۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۴۱ ریال، روپیه هند ۵۶۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۵۰۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۵۸۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار ریال، دلار هنگکنگ پنجهزار و ۴۱۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال ارزشگذاری شد.
همچنین، هر دلار کانادا ۳۴ هزار و ۷۵ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۶۱۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۵۶ ریال، لیر ترکیه چهار هزار و ۸۳۳ ریال، روبل روسیه ۵۸۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۸۰۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۹۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۷ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲هزار و ۱۱۰ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۱۵۸ ریال، یکصد درام ارمنستان هشتهزار و ۲۹۸ و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۲۵ ریال تعیین شد.
امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۰۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۵۶۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۳۰ ریال، یکهزار وون کرهجنوبی ۳۷ هزار و ۱۵۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۴۴ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۱۶ ریال، یکهزار روپیه اندونزی ۲هزار و ۹۰۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۶۶۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۶ هزار و ۳۶۸ ریال، سامانی تاجیکستان سههزار و ۶۸۴ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۰ ریال قیمت خورد.
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