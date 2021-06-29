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۹ تیر ۱۴۰۰، ۲:۵۶

به نقل از سخنگوی نیروهای مسلح یمن؛

هدف گیری دو پایگاه نظامی سعودی با موشک بالستیک «بدر ۱»

هدف گیری دو پایگاه نظامی سعودی با موشک بالستیک «بدر ۱»

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف گیری دو پایگاه نظامی مهم وابسته به مزدوران سعودی توسط دو موشک بالستیک «بدر ۱» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف گرفته شدن پایگاه نظامی «صحن الجن» و منطقه سوم نظامی مزدوران سعودی خبر داد.

بنا به گفته «یحیی سریع»، در جریان این حمله موشکی از دو موشک بالستیک بدر ۱ استفاده شده و اهداف هم به طور دقیق هدف قرار گرفتند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین توضیح داد که در نتیجه این حمله موشکی ده‌ها تن از مزدوران دشمن متجاوز سعودی از جمله چند فرمانده مهم ارتش سعودی به شدت زخمی شده‌اند.

سریع در پایان نیز نسبت به شیطنت‌های رسانه‌های وابسته به سعودی علیه حملات ارتش یمن به مواضع عربستان واکنش نشان داد و گفت: «کاملاً واضح است که حملات یمن علیه سعودی تنها مواضع نظامی را شامل می‌شود و نه غیرنظامیان. ما تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا غیرنظامیان در جریان حملات آسیبی متحمل نشوند».

کد مطلب 5247343

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