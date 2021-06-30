«ایران کالا» صاحب برنامه صبحگاهی شد/ فضایی برای احترام به کارگر

غلامرضا بختیاری کارگردان برنامه «صبح ایرانی» در گفتگویی از چگونگی روند و تولید این برنامه توضیح داد و به خبرنگار مهر گفت: «صبح ایرانی» یک برنامه زنده-ترکیبی صبحگاهی است که تهیه‌کنندگی آن را جعفر معصومی برعهده دارد و هر روز ساعت ۷ صبح روی آنتن می‌رود.

وی با اشاره به اینکه برنامه هر صبح به مدت ۹۰ دقیقه از شبکه «ایران کالا» پخش می‌شود، افزود: فضای کلی این برنامه بر پایه شادی و نشاط طراحی شده تا در این اوضاع کرونایی حاکم در کشور حال و هوای مفرحی را به بینندگان هدیه کند.

این کارگردان که سابقه کارگردانی برنامه «چند درجه» را دارد، ضمن اشاره به محورهای برنامه «صبح ایرانی» گفت: در این برنامه چندین محور دنبال می‌شود از جمله کار و تولید ملی، احترام به کارگر، روزی حلال و دیگر موارد مرتبط با کار.

بختیاری در پایان اظهار کرد: هر قسمت از برنامه ۹ آیتم مختلف را در برمی‌گیرد که از این آیتم‌ها می‌توان به: ۱- تغذیه متناسب با فضای کار، ۲- حرکت‌های اصلاحی متناسب با محیط کار (ارگونومی و ورزشی)، ۳- خریدانه (فرهنگ خرید و فروش)، ۴- معرفی مشاغل مختلف از جمله بیوگرافی که به صورت پلی بک خواهد بود و بخشی هم به صورت زنده است. ۵- خبر طنز (بررسی طنزگونه اخبار تولید و مصرف و …)، ۶- اینفوگرافی (معرفی صنعت)، ۷- دابسمش (مسابقه آیتم دابسمش)، ۸- آیتم «وکیل من» که به صورت پلی بک پخش می‌شود و در آن به سوالات حقوقی صنعت، تجارت، کارگر و کارفرما پاسخ داده می‌شود و ۹- گفتگو با مدیران صنعت، اشاره کرد.

بختیاری در پایان ضمن اشاره به مجری این برنامه گفت: اجرای «صبح ایرانی» را سهیل غلامرضاپور، کیانا شفیعی و حمید پارسا برعهده دارند.

از دیگر عوامل این مجموعه می‌توان به حمید شریعتی به عنوان مدیر تولید، علیرضا طهرانی کارگردان هنری، هدیه حدادی‌اصل مدیر روابط‌عمومی اشاره کرد.