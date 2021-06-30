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۹ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«ایران کالا» صاحب برنامه صبحگاهی شد/ فضایی برای احترام به کارگر

«ایران کالا» صاحب برنامه صبحگاهی شد/ فضایی برای احترام به کارگر

غلامرضا بختیاری از پخش برنامه صبحگاهی شبکه ایران کالا با نام «صبح ایرانی» خبر داد.

غلامرضا بختیاری کارگردان برنامه «صبح ایرانی» در گفتگویی از چگونگی روند و تولید این برنامه توضیح داد و به خبرنگار مهر گفت: «صبح ایرانی» یک برنامه زنده-ترکیبی صبحگاهی است که تهیه‌کنندگی آن را جعفر معصومی برعهده دارد و هر روز ساعت ۷ صبح روی آنتن می‌رود.

وی با اشاره به اینکه برنامه هر صبح به مدت ۹۰ دقیقه از شبکه «ایران کالا» پخش می‌شود، افزود: فضای کلی این برنامه بر پایه شادی و نشاط طراحی شده تا در این اوضاع کرونایی حاکم در کشور حال و هوای مفرحی را به بینندگان هدیه کند.

این کارگردان که سابقه کارگردانی برنامه «چند درجه» را دارد، ضمن اشاره به محورهای برنامه «صبح ایرانی» گفت: در این برنامه چندین محور دنبال می‌شود از جمله کار و تولید ملی، احترام به کارگر، روزی حلال و دیگر موارد مرتبط با کار.

بختیاری در پایان اظهار کرد: هر قسمت از برنامه ۹ آیتم مختلف را در برمی‌گیرد که از این آیتم‌ها می‌توان به: ۱- تغذیه متناسب با فضای کار، ۲- حرکت‌های اصلاحی متناسب با محیط کار (ارگونومی و ورزشی)، ۳- خریدانه (فرهنگ خرید و فروش)، ۴- معرفی مشاغل مختلف از جمله بیوگرافی که به صورت پلی بک خواهد بود و بخشی هم به صورت زنده است. ۵- خبر طنز (بررسی طنزگونه اخبار تولید و مصرف و …)، ۶- اینفوگرافی (معرفی صنعت)، ۷- دابسمش (مسابقه آیتم دابسمش)، ۸- آیتم «وکیل من» که به صورت پلی بک پخش می‌شود و در آن به سوالات حقوقی صنعت، تجارت، کارگر و کارفرما پاسخ داده می‌شود و ۹- گفتگو با مدیران صنعت، اشاره کرد.

بختیاری در پایان ضمن اشاره به مجری این برنامه گفت: اجرای «صبح ایرانی» را سهیل غلامرضاپور، کیانا شفیعی و حمید پارسا برعهده دارند.

از دیگر عوامل این مجموعه می‌توان به حمید شریعتی به عنوان مدیر تولید، علیرضا طهرانی کارگردان هنری، هدیه حدادی‌اصل مدیر روابط‌عمومی اشاره کرد.

کد مطلب 5247582
عطیه موذن

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