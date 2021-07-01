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۱۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۱

اولیانوف:

مذاکره‌کنندگان در نشست وین به زمان بیشتری نیاز دارند

مذاکره‌کنندگان در نشست وین به زمان بیشتری نیاز دارند

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی امروز اعلام کرد: مذاکره‌کنندگان در نشست وین به زمان بیشتری نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین امروز پنجشنبه در خصوص آغاز هفتمین دُور از مذاکرات وین به اظهارنظر پرداخت.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی در پیامی توییتری در این خصوص نوشت: گفتگوهای وین درباره برجام، به محض آماده شدن همه کشورهای شرکت کننده برای آنچه قرار است مرحله نهایی مذاکرات باشد، از سر گرفته می شود.

«میخائیل اولیانوف» در این باره افزود: در حال حاضر هنوز به این نقطه نرسیدیم. برخی از طرف ها به زمان بیشتری نیاز دارند. به نظر می رسد ما زودتر از هفته آینده دیداری نخواهیم داشت.

مذاکره‌کنندگان در نشست وین به زمان بیشتری نیاز دارند

کد مطلب 5248493

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰
      0 0
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      مگه میخوان اتم را بشکافند. ترامپ قمار باز از برجام خارج شده و توافق را نقض کرده و قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته. اکنون باید بایدن تحریمها را حذف کنه. و تضمین بدهد که دیگه از این به بعد هیچ دولت آمریکایی مانند ترامپ قمار باز قوانین بین المللی را زیر پا نخواهد گذاشت .
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
      0 0
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      عمرا اگر روسیه وچین بگذارند برجام به سرانجام برسد چون اونوقت این قدر راحت منابع را نمی توانند ببرند وبه بهانه تحریم هیچ پولی هم به ایران ندهند

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