به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی مستقر در وین امروز پنجشنبه در خصوص آغاز هفتمین دُور از مذاکرات وین به اظهارنظر پرداخت.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین المللی در پیامی توییتری در این خصوص نوشت: گفتگوهای وین درباره برجام، به محض آماده شدن همه کشورهای شرکت کننده برای آنچه قرار است مرحله نهایی مذاکرات باشد، از سر گرفته می شود.

«میخائیل اولیانوف» در این باره افزود: در حال حاضر هنوز به این نقطه نرسیدیم. برخی از طرف ها به زمان بیشتری نیاز دارند. به نظر می رسد ما زودتر از هفته آینده دیداری نخواهیم داشت.