برگزاری ویژه برنامه های بزرگداشت سالروز نمازجمعه در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی امروز (پنجشنبه) در جلسه قرارگاه استانی ویژه بزرگداشت پنجم مرداد با اشاره به برگزاری ویژه برنامه‌های سالروز بزرگداشت نمازجمعه از عید قربان تا عید غدیر، گفت: امسال برنامه‌های بزرگداشت سالروز نخستین اقامه نماز جمعه در کشور با شعار «همیشه مردمی، همیشه انقلابی» برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عادلی، جریان سازی پیرامون بازآفرینی هویت نمازجمعه را از اهداف ویژه برنامه‌های بزرگداشت نمازجمعه عنوان کرد و افزود: زمینه سازی و تشویق مردم به منظور حضور دوباره و حداکثری در مراسم نمازجمعه و ارتقای ظرفیت هدایتگری نهاد نماز جمعه از جمله اهداف برگزاری برنامه‌ها است.

وی با تاکید بر ارتقای ظرفیت نهاد نمازجمعه، بیان کرد: بازخوانی و مرور آثار و برکات حضور در نمازجمعه در آیات و روایات و امامین انقلاب و همچنین تشریح خدمات و دستاوردهای نمازجمعه در سطوح مدیران در ایام شیوع ویروس کرونا از دیگر اهداف برگزاری ویژه برنامه‌های ۵ مرداد سالروز نخستین اقامه نمازجمعه در کشور است.

نماز جمعه زمینه ساز آگاهی و بصیرت افزایی

معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان نیز در جلسه مذکور نمازجمعه را یکی از نهادهای پر برکت نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: امام (ره) نهاد نمازجمعه را به عنوان سنگر برای نظام اسلامی قرار داد و این سنگر همچنان فروزان کارکرد خود را انجام می‌دهد.

محمود قاسم نژاد با بیان اینکه نمازجمعه نهاد عبادی سیاسی است، افزود: آگاهی افزایی و بصیرت بخشی در سنگر نمازجمعه متبلور بوده و از ابتدا در تبیین برنامه‌ها و دستاوردهای نظام اسلامی به ویژه دفاع مقدس نقش اساسی داشته است.