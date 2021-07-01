به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارجمندی بعد از ظهر امروز در حاشیه افتتاح این مسیر دوچرخه سواری در جمع خبرنگاران مساحت این پیست را ۲ کیلومتر اعلام و اظهار کرد: فاز نخست مسیر اختصاصی دوچرخه سواری کرمانشاه ۸۰۰ متر و با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال راه اندازی شده است.

وی با اشاره به رینگی بودن مسیر اختصاصی این پیست افزود: ایجاد و راه اندازی یک مسیر اختصاصی دوچرخه سواری استاندارد و مناسب برای تمرینات دوچرخه‌سواران در شهر کرمانشاه علاوه بر اینکه گامی در جهت ایجاد نشاط و ارتقا ورزش دوچرخه سواری است، موجب ترغیب جوانان به سمت ورزش می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه تعمیم ورزش همگانی را یکی از رویکردهای شهرداری کرمانشاه دانست و گفت: امکان استفاده از این پیست برای همه سنین و اقشار مردم وجود دارد.