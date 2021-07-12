رئیسی از احزاب هم نظرخواهی کند/ روحانی با هیچ حزبی گفتگو نکرد

محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارتباط و تماس از سوی رئیس‌جمهور منتخب با برخی از افراد معتدل و اصلاح‌طلب و درخواست ارائه پیشنهاد از آنها، گفت: نفس این اقدام که بر اساس حرمت گذاری به دیدگاه افراد و نظرات متفاوت است، مثبت ارزیابی می‌شود.

وی افزود: البته تصور من این است که به صرف این تماس‌ها اثر چندانی به وجود نخواهد آمد. اگر رئیس جمهور منتخب مخاطب خود برای نظر سنجی و نظرخواهی را به جای افراد، احزاب سیاسی قرار می‌داد، اقدامی منطقی‌تر و مؤثرتر صورت می‌گرفت.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی اظهار کرد: طبعاً حزبی که تشکیل شده و ادعای حضور برای کسب قدرت دارد، نسبت به افراد برنامه منسجم‌تری می‌تواند ارائه کند.

عطریانفر گفت: از این جهت توصیه من به سید ابراهیم رئیسی این است که اولاً به جای افراد، احزاب را مخاطب قرار دهد و ثانیاً به جای تماس‌های تلفنی ساده از آنها دعوت کند و ضمن تشکیل یک تیم مشترک، مبانی خود را اعلام کرده تا احزاب در چارچوب این مبانی راهکارهای خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: با این سازوکار نمایندگان احزاب چیزی را ارائه خواهند کرد که اطمینان بیشتری به عملیاتی شدن و منطقی بودن آنها وجود داشته باشد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در خصوص اجرایی شدن ادبیات فراجناحی در دولت روحانی، تاکید کرد: اگرچه حمایت اصلاحات از روحانی منجر به پیروزی او در انتخابات شد، اما او هیچگاه با اهداف تشکیلاتِ حزب اقدام نکرد، با هیچ حزبی گفتگو نداشت و سهمی برای احزاب مختلف تعیین نکرد.

عطریانفر تاکید کرد: روحانی بنا به تشخیص فردی خود و شناختی که از افراد داشت دست به انتخاب و انتصاب مدیران زد، بنابراین در این باره نقدی به دولت او وارد نیست.

وی با اشاره به اینکه کسانی که در پیروزی رئیس جمهور در انتخابات نقش داشته‌اند توقعاتی برای سهم خواهی دارند، گفت: از آنجا که انتخابات در ایران بر پایه حزب نیست، افراد وقتی به پیروزی می‌رسند احساس می‌کنند این پیروزی محصول تلاش‌ها و تبلیغات خودشان است، بنابراین خود به خود گارد بسته‌ای نسبت به احزاب و سهم خواهی ها خواهند داشت.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: البته در ایران این روش مرسوم بوده که رئیس جمهور در لایه‌ها و گفتگوهای پنهان با نیروهای طرفدار خود مذاکره می‌کند و این سهم دهی و تقسیم بندی ها صورت می‌گیرد، بنابراین سهم خواهی ها رسماً اعلام نمی‌شود.

عطریانفر عنوان کرد: نکته این است که دولت سیزدهم به نظریه پردازی احتیاج ندارد، احزاب می‌توانند بسته به توانمندی‌های خود برنامه عملیاتی به دولت ارائه دهند. دولت بر پایه عقیده و نظریه اصولگرایی پیروز شده و نظریه پردازی فردی اصلاح طلبی هیچ منشأ اثری برای آینده نخواهد بود.

وی ادامه داد: دولت باید به مبرم‌ترین تکلیف خود که تأمین معیشت مردم، رفع مشکلات اقتصادی، تورم و حل مسائل سیاست خارجی است، بپردازد. احزاب نیز برای عملیاتی کردن این راهکارها باید در جزئیات به دولت کمک فکری دهند، از این رو صرفاً با تماس تلفنی دردی دوا نخواهد شد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه مباحث کلی و توصیه‌های خیرخواهانه چاره مشکلات نیست، اظهار کرد: اگر قرار بر این است که تماس‌ها به نتیجه عملی برای اداره بهتر کشور معطوف شوند، باید بگویم این روش درستی نیست.

عطریانفر گفت: نفس تماس تلفنی حتی در مورد تماس با غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم روش کارآمد و درستی نیست. دولت و شخص رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد و از احزاب منتقد خود، دو سه حزب مثل کارگزاران، اتحاد ملت و اعتماد ملی که می‌توانند برنامه اجرایی داشته باشند را دعوت کند و از آنها بخواهد که در سرفصل‌های مشخص نقطه نظرات عملیاتی و مدیریتی خود را در اختیار دولت قرار دهند.

وی گفت: در این مدل، هم احزاب به درستی احساس تکلیف می‌کنند و هم حرف منطقی و مکتوبی ارائه می‌شود، با تماس و گفتگوهای شفاهی دردی دوا نخواهد شد. اصل نیت رئیس جمهور منتخب قابل احترام است اما شیوه عمل به آن روش، کارساز نیست.