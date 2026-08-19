به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا عصر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری اظهار کرد: مصوبات این کارگروه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است و دستگاه‌های متولی موظفند مسائل واحدهای تولیدی را تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری کنند.

وی افزود: موانع تولید در خراسان شمالی باید با بررسی کارشناسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی را از الزامات حمایت از بخش تولید و حفظ اشتغال دانست و بر تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد.

رجائی‌نیا گفت: مسائل واحدهای تولیدی باید به‌صورت نهایی تعیین تکلیف شود تا از توقف فعالیت این واحدها جلوگیری شود.