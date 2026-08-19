فرماندار اصفهان:مسجد سید نیازمندهمکاری بیشتر اوقاف با میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی احمدی عصر چهارشنبه در نشست با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان که در دفتر مدیرکل میراث فرهنگی استان برگزار شد با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های شهرستان برای حفاظت از میراث فرهنگی، تشکیل انجمن میراث فرهنگی شهرستان اصفهان را یکی از تصمیم‌های مهم جلسه دانست.

وی با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت‌های قابل توجه مردمی و تخصصی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است، گفت: استفاده از توانمندی مردم، صاحب‌نظران و افراد اثرگذار می‌تواند بخشی از نیازهای این حوزه را تأمین کند و بر همین اساس مقرر شد انجمن میراث فرهنگی شهرستان تشکیل شود و نخستین جلسه آن نیز برگزار شود.

تشکیل انجمن میراث فرهنگی اصفهان برای ورود ظرفیت‌های مردمی

فرماندار اصفهان رسیدگی به مشکلات بناهای تاریخی را دیگر محور مهم جلسه عنوان کرد و گفت: برای اینکه مسائل بناها به صورت موردی و تخصصی دنبال شود، مقرر شد جلسات مشخصی با فاصله دو هفته یک‌بار برگزار شود و در هر جلسه مسائل یک بنای تاریخی با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای رفع آن تصمیم‌گیری شود.

به گفته احمدی، چنین سازوکاری می‌تواند هماهنگی میان بخش‌های مختلف را افزایش دهد و پیگیری مسائل بناهای تاریخی را از حالت کلی خارج کند.

وی همچنین بازار تاریخی اصفهان را یکی از موضوعات مهم قابل پیگیری دانست و افزود: بازار علاوه بر اهمیت تاریخی، جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارد و برای مسائل آن باید با حضور همه دست‌اندرکاران مرتبط، هماهنگی اجرایی انجام شود.

فرماندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های اصفهان در حوزه گردشگری و صنایع دستی، بهره‌گیری از توان مردم را در این بخش‌ها نیز ضروری دانست و گفت: اصفهان به عنوان یک شهر تاریخی و ارزشمند و یکی از قطب‌های صنایع دستی کشور، ظرفیت آن را دارد که با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و استفاده از توان افراد صاحب‌نظر، نقش مؤثرتری در این حوزه ایفا کند.

بناهای تاریخی مرتبط با اوقاف نیازمند هماهنگی مشخص هستند

وی در ادامه به موضوع بناهای تاریخی مرتبط با اوقاف پرداخت؛ موضوعی که به گفته وی نیازمند هماهنگی بیشتری میان دو مجموعه است.

احمدی گفت: بخشی از بناهای تاریخی اصفهان به نوعی با مجموعه اوقاف ارتباط دارند و برای رسیدگی به این بناها لازم است همکاری میان اوقاف و میراث فرهنگی تقویت شود.

فرماندار اصفهان افزود: باید بناهایی که اوقاف در آنها نقش دارد به صورت مشخص بررسی شوند و هماهنگی‌های اجرایی لازم برای هر بنا انجام گیرد تا هر مجموعه متناسب با جایگاه و مسئولیتی که در قبال بنا دارد، در حفاظت و نگهداری آن مشارکت کند.

حفاظت از میراث اصفهان تنها با اعتبارات دولتی ممکن نیست

امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، در این نشست با اشاره به گستردگی نیازهای حوزه میراث فرهنگی، مشارکت مردم و خیرین را در کنار اعتبارات دولتی ضروری دانست.

وی گفت: برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی نمی‌توان تنها به اعتبارات دولتی متکی بود و باید ظرفیت خیرین، مردم و دستگاه‌های مختلف را نیز در چارچوب‌های قانونی وارد این حوزه کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت انجمن خیرین میراث فرهنگی افزود: در برخی پروژه‌ها منابع مورد نیاز از طریق خیرین تأمین شده و این تجربه نشان می‌دهد که با تعریف سازوکار مشخص می‌توان بخشی از نیازهای مالی پروژه‌های مرمتی را از این طریق تأمین کرد.

وی در عین حال بر ضرورت نظارت فنی و اداری بر پروژه‌های مشارکتی تأکید کرد و گفت: منابعی که از سوی خیرین تأمین می‌شود باید در پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار هزینه شود و اجرای اقدامات نیز با تأیید و نظارت مجموعه‌های تخصصی میراث فرهنگی انجام گیرد.

بازار تاریخی اصفهان؛ مسئله‌ای فراتر از مرمت

کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بازار تاریخی اصفهان را از مهم‌ترین موضوعات قابل پیگیری در این نشست دانست و گفت: بازار اصفهان یک مجموعه تاریخی و اقتصادی است و مسائل آن تنها به موضوع مرمت محدود نمی‌شود.

وی ادامه داد: نگهداری بناها، تأسیسات، ایمنی، خدمات مورد نیاز کسبه و نحوه مداخله در مجموعه تاریخی، موضوعاتی هستند که باید با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان بر ضرورت شکل‌گیری همکاری میان میراث فرهنگی، شهرداری، کسبه، مالکان و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و افزود: برای هر یک از مسائل بازار باید راهکار اجرایی متناسب با شرایط تاریخی مجموعه تعریف شود تا نیازهای روزمره بازار و الزامات حفاظت از میراث تاریخی همزمان مورد توجه قرار گیرد.

کرم‌زاده همچنین با اشاره به مسائل تأسیساتی در برخی مجموعه‌های تاریخی گفت: حل این مسائل نیازمند هماهنگی مستقیم با دستگاه‌های خدمات‌رسان است و راهکارهای اجرایی باید به گونه‌ای انتخاب شود که ضمن تأمین نیازهای خدماتی و ایمنی، کمترین مداخله را در ساختار تاریخی بناها داشته باشد.

وی در ادامه بر تعیین روشن مسئولیت دستگاه‌های مختلف در بناهایی که چند مجموعه در آنها نقش دارند تأکید کرد و گفت: وقتی مسئولیت‌ها مشخص باشد، امکان برنامه‌ریزی، تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های حفاظتی نیز با انسجام بیشتری فراهم خواهد شد.

مشارکت خیرین باید با نظارت تخصصی همراه باشد

سید روح‌الله سیدالعسگری، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان، نیز در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان و همزمان رعایت فرآیندهای تخصصی حفاظت و مرمت تأکید کرد.

وی گفت: در پروژه‌هایی که با مشارکت مردم، خیرین یا سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود، نظارت کارشناسی میراث فرهنگی ضروری است تا اقدامات اجرایی با اصول حفاظت و مرمت بناهای تاریخی هماهنگ باشد.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: بخشی از مسائل میراث فرهنگی در بناهایی شکل می‌گیرد که دستگاه‌های مختلف در مدیریت، مالکیت یا بهره‌برداری آنها نقش دارند و برای رسیدگی به این موارد، همکاری میان دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف قانونی هر مجموعه انجام شود.

وی همچنین تقویت نقش اداره میراث فرهنگی شهرستان در پیگیری امور را مؤثر دانست و گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت شهرستان می‌تواند روند پیگیری مسائل را تسریع کند و ارتباط میان مدیریت شهرستان و مجموعه استانی را منسجم‌تر سازد.

مرمت بناها با تکیه بر مشارکت مردم دنبال می‌شود

اعظم مهره‌کش، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان، در ادامه این نشست به تجربه مشارکت مردم در برخی پروژه‌های حفاظت و مرمت اشاره کرد و گفت: در بناهایی که مردم و هیئت‌های مذهبی برای انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی ورود کرده‌اند، میراث فرهنگی نیز با استقرار ناظر و حضور کارشناسان، روند اقدامات را در چارچوب ضوابط تخصصی دنبال کرده است.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های مرمتی در بناهای مذهبی شهرستان افزود: در تعدادی از این بناها اقدامات مرمتی آغاز شده و برای ادامه کار نیز موضوع تأمین اعتبار و تکمیل مراحل اجرایی در حال پیگیری است.

مهره‌کش استفاده از ظرفیت خیرین را یکی از راه‌های تأمین منابع مورد نیاز حفاظت از بناهای تاریخی دانست و ادامه داد: تجربه پروژه‌های اجراشده نشان می‌دهد مشارکت خیرین می‌تواند بخشی از نیازهای مالی این حوزه را تأمین کند و در صورت ایجاد سازوکار مشخص، این ظرفیت می‌تواند برای پروژه‌های اولویت‌دار نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان اصفهان همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: بخشی از مسائل موجود در حوزه میراث فرهنگی به دلیل ارتباط چند دستگاه با یک بنا یا محدوده ایجاد می‌شود و هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند روند رسیدگی به مسائل را تسهیل کند.