سلطانی فر: پورشیب در ورزش ایران الگوست/ در کنار کاراته هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، تمرین عصر امروز تیم ملی کاراته کشورمان در شرایطی برگزار شد که سلطانی فر وزیر ورزش، صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش به عنوان مهمانان ویژه حضور داشتند.

طباطبایی: کاراته ظرفیت‌های زیادی دارد

در ابتدای این تمرین سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته در جمع مسئولان ورزش اظهار داشت: تیم ملی کاراته کشورمان مسیر سخت و دشواری را برای کسب سهمیه المپیک طی کرد. ما بیش از بیست رقابت بین المللی را سپری کردیم تا بتوانیم چهار سهمیه المپیک را بدست آوریم.

وی افزود: متأسفانه یک سهل انگاری ناخواسته از سوی بهمن عسگری موجب شد که یکی از سهمیه‌های ما در بخش آقایان از دست برود. واقعاً باعث تأسف است که برای ورزش ما و کاراته از وجود بهمن عسگری در المپیک محروم شد. عسگری یکی از بهترین، با اخلاق ترین و نجیب‌ترین ورزشکاران ما بود که به واسطه یک اشتباه المپیک را از دست داد.

طباطبایی ادامه داد: کل جامعه کاراته متحد و همدل پشت قهرمانان ما هستند تا ان شاالله در المپیک توکیو بتوانند بهترین نتیجه را کسب کنند، ظرفیت‌های کاراته بسیار زیاد است و امیدواریم سجاد گنج زاده، حمیده عباسعلی و سارا بهمنیار بهترین عملکرد را در المپیک داشته باشند.

پورشیب: کنار گنج زاده هستیم تا بهترین نتیجه را کسب کند

پس از صحبت سرمربیان تیم ملی، ذبیح الله پورشیب کاپیتان تیم ملی مردان هم در حضور مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک عنوان داشت: برای من همیشه منافع ملی در اولویت بوده و با توجه به اتفاقاتی که در تیم ملی مردان افتاد، وظیفه خود دانستم با اینکه سهمیه المپیک را کسب نکردم در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کنم.

وی افزود: همه ما در کنار سجاد گنج زاده هستیم تا او بهترین عملکرد را در المپیک داشته باشد، موفقیت سجاد گنج زاده درالمپیک موفقیت همه ماست.

عباسعلی: در المپیک ثابت می‌کنیم، کاراته کاهای ایران بهترین هستند

حمیده عباسعلی کاپیتان تیم ملی بانوان نیز در صحبت‌هایش اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به المپیک باید تمام تمرکز خودمان را روی بازی‌ها بگذاریم تا ان شاالله بهترین عملکرد را داشته باشیم. کاراته ما از بهترین‌های جهان است و با نتایجی که در المپیک کسب می‌کنیم این مهم را به اثبات خواهیم رساند.

سلطانی فر: قلب مردم ایران با شماست

در بخش پایانی تمرین، سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان نیز اظهار داشت: می‌دانیم در این دو سال کاراته چه سختی‌هایی را برای کسب سهمیه المپیک متحمل شده است. شما قدم به قدم جلو رفته‌اید و در نهایت موفق شدید سه سهمیه را بدست آورید.

وی افزود: امروز در کنار شما حضور پیدا کردیم تا بدانید مجموعه وزش در کنار شماست و فارغ از هر نتیجه‌ای که در المپیک کسب کنید، تمام کاراته کاها از نظر قهرمان هستند. تشکری ویژه ای از ذبیح الله پورشیب کاپیتان تیم ملی داشته باشم که با روحیه جوانمردی در خدمت تیم‌ملی است و این رفتار او موجب شده پورشیب نه تنها برای کاراته بلکه برای کل جامعه ورزش الگو باشد.

دکتر سلطانی فر در پایان گفت: قلب همه مردم ایران با شماست، بدون استرس و دغدغه در المپیک حاضر شوید و ان شاالله با دعای خیر مردم بهترین عملکرد را خواهید داشت.