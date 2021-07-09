برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور در انتظار مجوز

جمشید زند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون با پیگیریها مستمر و رایزنیهای لازم به دنبال اخذ مجوز برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور است.
وی به نقل از سعید خرمی سرپرست سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته افزود: به دلیل زمان اندک باقیمانده تا رقابتهای قهرمانی جهان که قرار است در آبان ماه برگزار شود، در تلاش هستیم رایزنیهایی را با فدراسیون پزشکی و ورزشی انجام دهیم تا با اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی و همچنین افزایش تعداد روزهای برگزاری رقابتها، مسابقات انتخابی تیم ملی را برگزار کنیم.
زند ادامه داد: قطعاً اولویت نخست ما تأمین سلامتی کامل شرکت کنندگان و مربیان است اما با توجه به زمان اندک و همچنین الزام به برگزاری اردوها ناچار هستیم رقابتهای انتخابی را برگزار کنیم. به همین دلیل نامه نگاریهای لازم را انجام دادیم و لزوم برگزاری رقابتهای انتخابی را به اطلاع فدراسیون پزشکی و ورزشی رساندیم و اکنون منتظر اخذ مجوز مجدد هستیم.
وی خاطرنشان کرد: به محض اخذ مجوز و یا راهکاری از سوی فدراسیون پزشکی و ورزشی، برنامه زمان بندی دقیق و نحوه اجرای پروتکلها به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
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