مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیکر بی جان کوهنورد تهرانی گمشده در ارتفاعات ایوانکی پیدا شد، بیان کرد: این کوهنورد از روز جمعه مفقود شده بود.

وی با بیان اینکه سه تیم جستجو از هلال احمر استان سمنان، در عملیات یافتن این جوان حضور داشتند، افزود: سه تیم از استان تهران و دو تیم پهپادی برای یافتن این کوهنورد جوان تلاش کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان گفت: پس از چند روز تلاش سرانجام پیکر بی‌جان این کوهنورد در ارتفاعات شور قاضی پیدا شد.

محمدخانی گفت: کسانی که قصد کوهنوردی دارند حتماً امکانات و تجهیزات به همراه داشته و از حضور در مناطق نا آشنا پرهیز کنند.