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۱۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان :

پیکر بی‌جان کوهنورد گمشده در ارتفاعات ایوان‌کی پیدا شد

پیکر بی‌جان کوهنورد گمشده در ارتفاعات ایوان‌کی پیدا شد

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان گفت: پیکر بی‌جان کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات ایوان‌کی پس از چند روز تلاش تیم‌های امدادی بالاخره پیدا شد.

مظفر محمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیکر بی جان کوهنورد تهرانی گمشده در ارتفاعات ایوانکی پیدا شد، بیان کرد: این کوهنورد از روز جمعه مفقود شده بود.

وی با بیان اینکه سه تیم جستجو از هلال احمر استان سمنان، در عملیات یافتن این جوان حضور داشتند، افزود: سه تیم از استان تهران و دو تیم پهپادی برای یافتن این کوهنورد جوان تلاش کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سمنان گفت: پس از چند روز تلاش سرانجام پیکر بی‌جان این کوهنورد در ارتفاعات شور قاضی پیدا شد.

محمدخانی گفت: کسانی که قصد کوهنوردی دارند حتماً امکانات و تجهیزات به همراه داشته و از حضور در مناطق نا آشنا پرهیز کنند.

کد مطلب 5252256

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