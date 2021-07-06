رویترز: ایران قصد دارد اورانیوم فلزی با غنای ۲۰ درصد تولید کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز روز سه شنبه در گزارشی به نقل از آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که «تهران برداشتن گامهای ملموس در مسیر تولید اورانیوم فلزی با غنای حداکثر ۲۰ درصد برای سوخت رآکتور را به این نهاد بینالمللی اطلاع داده است.
به زعم این نهاد بینالمللی، این اقدام ادعایی تهران احتمالاً قدرتهای غربی شرکت کننده در گفتگوهای وین برای احیای توافق هستهای ایران (۲۰۱۵) را خشمگین خواهد کرد!
گفتنی است، ایران پیش از این و طی سال میلادی جاری مقدار کمی اورانیوم فلزی غیر غنی شده را تولید کرده است.
در بیانیه آژانس بینالمللی انرژی اتمی آمده است: «امروز، ایران به آژانس اطلاع داد که UO۲ (دی اکسید اورانیوم) غنی شده تا خلوص ۲۰% U-۲۳۵ را به آزمایشگاه تحقیق و توسعه در نیروگاه تولید سوخت در اصفهان ارسال خواهد کرد، جایی که این [ماده] به UF4 (تترافلوراید اورانیوم) و سپس به اورانیوم فلزی با غنای ۲۰% U-۲۳۵، پیش از استفاده از آن برای تولید سوخت- تبدیل خواهد شد».
این نهاد ناظر بر فعالیت هستهای وابسته به سازمان ملل در خلاصه گزارشی خطاب به اعضای خود این طرح را یک «فرآیند چند مرحله ای» خواند و اظهار کرد که «تولید [اورانیوم] فلزی غنی شده امری زمانبر است».
شایان ذکر است که از ماه آوریل تاکنون ایران و ایالات متحده در حال انجام گفتگوهای غیرمستقیم برای احیای اجرای توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام هستند. این در حالی است که روز گذشته (دوشنبه) دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیهای اعلام کرد که سران کشورهای چین، آلمان و فرانسه از طریق ویدئو کنفرانسی سه جانبه بر ضرورت استفاده از «پنجره فرصت» موجود برای رسیدن به توافقی درباره برجام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (سه شنبه) نیز «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان از احتمال حصول نتیجه در مذاکرات وین طی هفتههای آینده خبر داد.
این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات وین پیش از این با تأکید بر مواضع پیشین مسکو، هدف از این گفتگوها را احیای برجام به شکل آنچه در سال ۲۰۱۵ توافق شده و به دور از زیادهخواهیهای غربیها عنوان کرد.
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