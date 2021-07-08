به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان اردبیل شامگاه پنجشنبه در نشست با فرماندار پارسآباد اظهار کرد: به دنبال شکایت عدهای از کاندیداهای شورای شهر پارسآباد مبنی بر بازشماری مجدد صندوق آرای انتخابات مقرر شد تا در مرحله اول ۱۰ درصد صندوقها بازشماری شود.
توحیدی روند این بازشماری را متناسب با قوانین و مقررات خوب توصیف کرد و گفت: پنج درصد نیز در مرحله بعد مورد بازشماری قرار گرفت تا در مجموع ۱۵ درصد آرای صندوقهای شورای شهر پارسآباد بازشماری شده و تغییرات چندانی را در نتایج اعلام شده انتخابات شاهد نباشیم.
وی تصریح کرد: از همین رو اعلام نتایج قبلی بدون تغییرات اساسی مورد تأیید قرار گرفت تا اعضای هفت نفره شورای شهر پارسآباد فعالیت خود را از اواسط مردادماه شروع کنند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان اردبیل افزود: کار بازشماری تعدادی از صندوقهای انتخابات شوراهای شهر در مناطق مختلف استان در حال انجام است که این کار در اردبیل، مشگینشهر و پارسآباد انجام شده و سعی بر این است تا در سایر شهرها نیز با بازشماری آرا تأیید انتخابات را شاهد باشیم.
در این جلسه فرماندار شهرستان پارسآباد نیز با قدردانی از حضور ارزشمند اعضای هیئت نظارت، اجرایی و مجموعههای قضائی در بازشماری آرا خاطر نشان کرد: تمام تلاشمان بر این بوده تا امانتدار رأی مردم در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری باشیم.
امامی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بازشماری ۱۵ درصد آرای صندوقهای شورای شهر پارسآباد کمترین مغایرت را شاهد بودیم و هفت عضو اعلام شده و راه یافته به پارلمان محلی مورد تأیید قرار گرفتند تا به این ترتیب ارژنگی، کریمی، مستانه، زاهد، عبداللهی، صبور و عیوضزاده به عنوان اعضای اصلی و بشیرپور، مجرد، محمدی، فخیمی و میرزایی به عنوان اعضای علیالبدل آرایشان مورد تأیید قرار گیرند.
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