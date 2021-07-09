انتخابات پنجمین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن نقد ادبی ایران، همزمان با سیزدهمین سالگرد تاسیس انجمن علمی نقد ادبی ایران، پنجمین مجمع این‌انجمن با مشارکت ۵۵ درصدی اعضای پیوسته‌ روز چهارشنبه ۱۶ تیر برگزار شد.

در این‌مجمع، ابراهیم خدایار از دانشگاه تربیت مدرس، علیرضا نیکویی از دانشگاه گیلان، عیسی امن‌خانی از دانشگاه گلستان، پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی از دانشگاه گلستان، حمیدرضا شعیری از دانشگاه تربیت مدرس، سیده مریم عاملی رضایی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سیدعلی قاسم‌زاده از دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ه) قزوین به‌عنوان اعضای اصلی؛ مرتضی بابک معین از دانشگاه آزاد واحد مرکز تهران و داوود عمارتی‌مقدم از دانشگاه نیشابور به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره برای سه سال (۱۴۰۳-۱۴۰۰) انتخاب شدند.

همچنین مریم شریف‌نسب از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و حیات عامری از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان بازرس اصلی، زهرا عباسی از دانشگاه تربیت مدرس و حسن گوهرپور شاعر و منتقد ادبی نیز به عنوان بازرسان علی‌البدل برگزیده شدند.

در این نشست گزارشی از عملکرد انجمن در دوره‌ چهارم ارائه شد.

انجمن علمی نقد ادبی ایران در سال ۱۳۸۷ به ابتکار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری جمعی از استادان دانشگاه‌های سراسر ایران تأسیس شد. زنده‌یاد علی‌محمد حق‌شناس ریاست نخستین هیئت مدیره این انجمن را به عهده داشت. محمود فتوحی، نصرالله امامی، مریم حسینی و ابراهیم خدایار رؤسای بعدی انجمن مذکور بودند. این انجمن هم‌اکنون نزدیک به ۵۰۰ عضو پیوسته و وابسته دارد.

قرار است در نخستین جلسه از پنجمین دوره‌ انجمن که به‌زودی برگزار خواهد شد، رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار انجمن انتخاب شوند.