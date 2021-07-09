حبیب فتحی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به پاس مجاهدت نیروی دریایی ارتش و شهدای استان اردبیل و فداکاری‌های ناخدا صمدی قرار است در کنار نصب این ناوشکن سردیس فرمانده جان بر کف نیروی دریایی در هشت سال دفاع مقدس صمدی کلخوران در این میدان جانمایی و نصب شود.

وی تصریح کرد: اعضای کمیته سیما و منظر شهری با در نظر گرفتن ۱۱ شاخص موافقت خود را با نصب این المان اعلام کردند و قرار شد با یک طراحی مناسب و جهت‌یابی درست در میدان سینای اردبیل، المان ناوشکن سبلان در کنار طراحی آب‌نمای مناسب و حرکت‌های انتزاعی و هنری موج دریا و عروج شهدا به تصویر کشیده شده و در این قاب در منظر دید عموم قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اردبیل گفت: در کنار این ناوشکن مقرر شد تندیس یا سردیس ناخدا صمدی کلخوران از افتخارات اردبیل در نیروی دریایی و مجاهدان فتح خرمشهر تهیه و در این میدان نصب شود.

فتحی افزود: شورا و شهرداری اردبیل همواره در ارج نهادن به ایثارگری‌ها و مجاهدت شهدا و خانواده‌های ایثارگران همواره به چنین اقدامات ارزشی کمر همت بسته و سعی دارد تا به بهترین شکل با نصب و راه‌اندازی المان‌های مختلف یاد و خاطره ایثارگران را گرامی بدارد.

وی از پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر برای نصب المان شهدای حمله هوایی ارتش عراق به اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد خوبی را این عضو شورا مطرح کردند تا در آینده در محل اصابت بمب هواپیماهای رژیم بعث عراق در اردبیل المانی تهیه و نصب شود تا برای همیشه یاد و خاطره شهدای این عملیات خونین گرامی داشته شده و برای نسل‌های آینده به عنوان یک یادبود و یادمان با ارزش به یادگار بماند.