قطع انشعابات غیرمجاز آبیاری فضای سبز در قرچک

محمد جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تذکرات و اخطارهای لازم به مسئولین شهرداری قرچک مبنی بر جلوگیری از آبیاری فضای سبز با انشعابات غیر مجاز از قبل داده شده بود اظهار داشت: در شهرستان قرچک انشعابات غیر مجاز آب از چالش‌های اساسی آب رسانی محسوب می‌شود و این موضوع بارها توسط رسانه‌ها نیز به ما منعکس شد و این معضل در فضاهای سبز شهرداری بیشتر دیده می‌شد.

وی افزود: تأمین و توزیع پایدار آب شرب مشترکین بویژه در این ایام فصل تابستان از خطوط قرمز شرکت آبفا است و این مهم با تلاش شبانه روزی همکاران و با مشقات فراوان از منابع سطحی و زیرزمینی انجام می‌گردد و به لحاظ شرعی، استفاده از این آب در فضای سبز جایز نیست و به لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران با بیان این مطلب که متأسفانه در پی گشت زنی عوامل حراست و اکیپ حفاظت از تأسیسات آب در سطح شهرستان قرچک در تیرماه سال جاری، آبیاری فضای سبز به صورت غرق آبی از طریق انشعاب غیر مجاز مشاهده شد، تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع از این فاجعه آبیاری فَضای سبز توسط انشعاب غیر مجاز، نسبت به قطع و جمع آوری آن اقدام گردید تا از تلفات حجم زیادی از آب شرب مورد نیاز مردم در روزهای گرم تابستان جلوگیری شود.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: پنج رشته انشعاب غیر مجاز آب در اقطارهای ۶۳ و ۴۰ میلیمتری و به انضمام ۳ دستگاه پمپ که به صورت مستقیم از شبکه به مقدار ۳۰ لیتر بر ثانیه به اندازه آب تولیدی از دو چاه، آب برداشت می‌کردند در روز گذشته با هماهنگی‌های به عمل آمده با دستگاه‌های قضائی و انتظامی قطع و جمع آوری شد.

این مسئول با قدر دانی از درایت و دستور قاطع دادستانی قرچک جهت جمع آوری انشعابات غیر مجاز فضای سبز، تصریح کرد: با قطع این ۵ انشعاب غیر مجاز فشار شبکه تعدادی از روستاهای قرچک تنظیم و تأمین گردید و با محاسبات انجام شده حجم آب مصرفی که از طریق این پنج انشعاب تلف می‌شد برای ۴۰۰ خانوار ۴ نفره و به طور تقریبی ۱۶۰۰ نفر می‌شد که آماری مهم و گام تأثیرگذاری در قرچک جهت مدیریت مصرف و جلوگیری از تلفات آب برداشته واین برنامه از روز شنبه ۱۹ تیرماه در شهرستان‌های دیگر تحت پوشش خدمات آبرسانی شرکت آبفا جنوب شرقی نیز اعمال خواهد شد.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران در پایان گفت: تعامل سازنده بین دستگاه‌های خدمات رسان خصوصاً آبفا و شهرداری‌ها قطعاً ثمرات و برکات قابل‌توجهی داشته و منافع این هم‌افزایی درنهایت به سود مردم می‌باشد.