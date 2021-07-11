خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بنا بر گفته مورخان، جاجرم با داشتن قدمتی ۸ تا ۱۲ هزار ساله و با شناسایی ۱۵۸ اثر که ۶۲ اثر آن ثبت ملی شده جزو شهرهای تاریخی ایران محسوب می‌شود.مسجد جامع، باغ و بنای کوشک، تپه چلو و تپه حیدران، قلعه نارین و سایر آثار تاریخی و همچنین قرار گرفتن این شهرستان در مسیر جاده ابریشم دلیلی بر این امر تلقی می‌شود.

از سوی دیگر جاجرم منابع طبیعی بکر و خاصی نیز دارد که کویر این شهر یکی از آن موارد محسوب می‌شود.

از ویژگی‌های بارز این کویر، اتصال آن به کویر مرکزی کشور است که در ایام ۱۵ ماه قمری به‌ویژه ایام بهار، تابستان و شب‌های ماه رمضان این منطقه افراد زیادی را به‌صورت تورهای کویرنوردی، پیاده‌روی خانوادگی و گردشگری به سمت خود جذب می‌کند.

ناشناخته ماندن آثار تاریخی

یکی از شهروندان جاجرمی می‌گوید: شهرستان جاجرم، آثار ارزشمند تاریخی متعددی دارد اما گردشگران و مسافران از این آثار اطلاعات و آگاهی ندارند.

رجبی با گلایه از اینکه بیشتر آثار تاریخی این شهرستان نیازمند مرمت است، می‌افزاید: اگر مسئولین توجه و تلاش برای توسعه گردشگری داشته باشند بسیاری از جوانان بیکار دارای شغل خواهند شد، زیرا جذب گردشگر و ورود گردشگران به شهرستان می‌تواند ازلحاظ اقتصادی پیشرفت چشمگیری برای شهرستان به دنبال داشته باشد.

نامناسب بودن راه‌های دسترسی

صادقی دیگر شهروند جاجرمی معتقد است: یکی از عواملی که گردشگران برای بازدید از آثار تاریخی به شهرستان جذب نمی‌شوند، نامناسب بودن راه‌ها به‌ویژه راه میامی به جاجرم است که اگر راه‌اندازی شود قطعاً این شهرستان با آمار بالای گردشگران مواجه می‌شود.

موسوی هم با گلایه از بی توجهی به بناهای تاریخی می‌گوید: در این شهرستان تنها به معرفی آثار تاریخی اکتفا شده و کمتر از این آثار اطلاعاتی در دست مردم است و به عنوان یک شهروند جاجرمی اطلاعات دقیقی از این آثار تاریخی ندارم.

محمدی، یکی دیگر از شهروندان جاجرمی ادامه می‌دهد: در شهر هیچ‌گونه تابلوی راهنمایی که مسافران را به محل آثار تاریخی هدایت کند نصب نشده است.

وی می‌افزاید: علاوه بر آثار تاریخی شهرستان، پتانسیل کویر نمونه‌ای از یک ظرفیت مهم برای جذب گردشگر است اما هنوز هیچ اقدامی برای احداث کمپ و امکانات رفاهی برای کویر در نظر گرفته نشده است.

کمبود اعتبار علت مرمت نشدن آثار تاریخی

در همین خصوص مسئول اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان جاجرم در گفتگو با مهر می‌گوید: برای مرمت آثار تاریخی در شهرستان با کمبود اعتبار مواجه ایم.

محمد پور می‌افزاید: در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان، مبلغ ۲۴۶ میلیون تومان از محل شهرستانی بودجه به میراث فرهنگی تعلق گرفت که در صورت تصویب مرمت‌ها انجام خواهد پذیرفت.

وی تصریح می‌کند: شهرستان ۱۵۸ اثر تاریخی دارد که ۶۲ مورد ثبتی و بقیه غیر ثبتی است که در مورد آثار غیر ثبتی نمی‌توانیم برنامه‌ای داشته باشیم تا ثبت شود.

مسئول میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان ادامه می‌دهد: از تعداد آثار ثبتی ۵۰ درصد آن مرمت شده و ادامه مرمت‌ها نیازمند اعتبار بیشتر است.

محمد پور تشریح می‌کند: بروشور و دفترچه‌هایی برای شناخت آثار تاریخی در سال‌های گذشته تهیه، اما هنوز به روز نشده است.

وی در ادامه با اشاره به ساختمان قدیمی ایستگاه جاجرم هم می‌افزاید: فاز اول مرمت ساختمان قدیمی ایستگاه راه آهن در حال اجرا بوده و فاز بعدی هم در سال‌های آینده آغاز خواهد شد.

شهرستان جاجرم با قدمت بالا، داشتن آثار تاریخی متعدد همچنان از نظر گردشگری مورد بی توجهی قرار گرفته است. حال آنکه آثاری چون قلعه سفید، کاروان سرای قلی، مسجد جامع، نارین قلعه، تپه چلو و حیدر آباد، باغ و بنای کوشک، قلعه جعفر آباد، حمام قدیمی و… از بارزترین آثار تاریخی این شهرستان محسوب می‌شوند که به دلیل کمبود اعتبار مرمت نشده و تاکنون گردشگری به خود ندیده‌اند.