به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته مهدیشهر به میزبانی مصلای نماز جمعه این شهر با اشاره به مقوله مهم حجاب و عفاف، تاکید کرد: قرآن در سوره نور و در برخی سورههای دیگر، فلسفه حجاب و پوشش را بیان کرده که بسیار اهمیت دارد ولی برای خانمها این موضوع جا نیفتاده است و اگر جهل از بین برود همه با حجاب میشوند.
وی تصریح کرد: خداوند در سوره نور اولین فلسفه حجاب را امنیت میداند و میفرمایند که شما مورد اذیت قرار نمیگیرید، لذا امروز خانم بدحجاب بیشتر در معرض اذیت جوانان فاسد قرار دارد و لذا خداوند میفرمایند که در صحبتها باید خانمها آهنگ صحبتهایشان را به گونهای تنظیم کند که یک جوان به هوس نیفتد و حتی در راه رفتن کفش صدا داری نپوشد که نامحرمها تحریک شوند و مجموع اینها امنیت خانم را فراهم میکند.
بارانی افزود: مسئله دوم حضور زن در جامعه است که آیا زن میتواند در ادارات باشد؟ بله میتواند اما شرط دارد چرا که بگو و بخند در ادارات توسط دختران حرام است و حتی دختران شعیب که چوپانی میکردند وقتی دیدند گروهی از مردان در کنار چاه هستند، ایستادند تا آنها بروند زیرا نامحرم بودند در نتیجه آنجا است که حضرت موسی (ع) میفرمایند که دختران شعیب با حیا راه میروند پس حضور زن میتواند در محیط اجتماعی باشد اما مشروط بر حیا است.
گرمایش زمین و خاموشیها
امام جمعه مهدیشهر با طرح این پرسش که امروز چرا میگوئیم که حجاب امر بسیار ضروری برای جامعه است؟ گفت: شهید مطهری وقتی تاریخ اسپانیا را نقل میکند میگوید که در آن کشور حکومت در دست مسلمانان بود و مسیحیان آمدند و زنان را برهنه کردند و این بد پوششی موجب شد تا جوانان مسلمان اسلحه را به زمین بگذارند و به دنبال گناه بروند و این امر موجب سقوط مسلمانان شد.
وی یکی از عوامل استحکام مسلمانان را حجاب زنان دانست و گفت: دشمنان در این زمینه فعالیت ویژهای دارند در نتیجه حجاب کاملاً امنیتی است چرا که پیامبر (ص) میفرمایند همه به مثابه یک کشتی هستند و آیا یک نفر میتواند بگوید که من آزاد هستم که کشتی را سوراخ کنم؟ پس یک دختر فاسد میتواند همه محله را به فساد بکشد و نمیتواند بگوید که من آزاد هستم.
بارانی گفت: غرب زدگی، تقلید کورکورانه و مد گرایی و عدم معرفت در کنار فرار از ملامت و مسخرگی از جمله مسائلی است که چادر را کنار میگذارند و مهمترین نکته این است که ما الگوی درست نداریم و هنرپیشهها امروز الگو شدهاند، وقتی فساد آمد فرهنگ و اقتصاد و … به فساد میرود و خداوند از کسانی نگذرد که با اختلاس و سرقت بیتالمال ضرباتی به جامعه و دین زدند چرا که عملکرد بد برخی مسئولان باعث ترویج فساد است.
وی درباره خاموشیهای برق نیز، توضیح داد: خاموشیهای اخیر یک علت مانند گرم شدن کره زمین دارد که در طول ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است و این گرمایش شدید سبب شده تا وسایل سرمایشی پر مصرف شوند و از سوی دیگر خشکسالی ایجاد شود.
بارانی افزود: خشکسالی امروز سبب شده تا بسیاری مراکز تولید برق آبی از مدار خارج شوند و کاهش تولید برق را شاهد هستیم و دولتها نیز اکثراً و دولت اخیر مشخصاً در طول این هشت سال در مباحث برق اقدام خوبی را انجام نداد و طبق برنامه پیش نرفت و لذا مجموع این عوامل به کمبود برق منجر شده است.
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