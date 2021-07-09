ریاض نسبت به فعالیت های هسته ای ایران به شدت نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام بلند پایه در وزارت خارجه عربستان مدعی شد که ریاض در خصوص فعالیتهای روز افزون هستهای ایران که به ادعای وی، امنیت منطقه را تهدید میکند نگران است.
بر اساس این گزارش، این مقام وزارت خارجه عربستان که نامی از وی برده نشده گفت: ریاض واقعاً در خصوص میزان فعالیتهای هستهای ایران و توسعه قابلیتها (هستهای) ایران نگران است.... که منطبق با اهداف صلح آمیز نیست.
لازم به ذکر است دفتر نمایندگی رژیم سعودی در آژانس بینالمللی انرژی بامداد پنجشنبه در واکنش به تصمیم ایران برای تولید اورانیوم فلزی با غنای ۲۰ درصد، گفت: تلاش ایران برای غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم (فلزی) نگران کننده است. ما در مورد اهداف واقعی ایران برای غنیسازی ۲۰ درصدی اورانیوم (فلزی) نگران هستیم.
نمایندگی ریاض در آژانس اتمی در ادامه مدعی شد: نیتها و مقاصد ایران، تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را تأیید میکند. تنشزاییهای ایران مانع هر مذاکرهای شده و شک جهانیان را برانگیخته است.
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