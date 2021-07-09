زلزله ۵ ریشتری نقده خسارت جانی در پی نداشت

امیرعباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ارزیابی اولیه، زلزله پنج ریشتری شامگاه جمعه شهرستان نقده در جنوب آذربایجان غربی تاکنون خسارتی جانی نداشته است و نیروهای امدادی در حالت آمادهباش و بررسی جزئیات این حادثه هستند.
جعفری با اشاره به اعزام تیمهای ارزیاب به منطقه عنوان کرد: شهرستان نقده دارای ۹۵ روستا است که تیم ارزیاب خسارت به این مناطق اعزام و در حال بررسی جزئیات هستند.
مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: همه نیروهای امدادی این شهرستان در حال آمادهباش هستند و در صورت نیاز امدادرسانی لازم را به مصدومان احتمالی انجام خواهند داد.
به گزارش مهر، علی بختیاری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور نیز با بیان اینکه دستگاههای امدادی، خدماتی و انتظامی به حالت آمادهباش درآمدهاند، گفت: این زمینلرزه تا شعاع چندین کیلومتری از کانون زلزله نیز احساس شده که موجب وحشت برخی از اهالی شد، از این رو توصیه ما به مردم این است که خونسردی و آرامش خود را حفظ کرده و در عین حال تا ساعات پیش رو بدون ترس و استرس هوشیار باشند.
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