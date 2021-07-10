جزئیات اولین دوره پودمان «ارتباطات سلامت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت ارتباط با رسانه ها و ارتقای کیفیت ارتباط بین متخصصان حوزه سلامت با رسانه ها دانشکده مجازی، آموزش پزشکی مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی این دوره را برگزار می کنند.

اولین دوره پودمانی ارتباطات سلامت ویژه اعضاء هیات علمی، مدیران حوزه سلامت و همچنین سایر علاقمندان به این حوزه است.

زمان ثبت نام اعضای هیات علمی و مدیران نظام سلامت ۲۱ تا ۲۸ تیرماه و زمان ثبت نام سایر مخاطبان ۱۵ تا ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ اعلام شده است.

«ارتباطات سلامت»، مطالعه چگونگی تولید و انتشار اطلاعات سلامت و تأثیر این اطلاعات بر افراد، گروه های جامعه، نهادها، و سیاست های عمومی است.

این رشته شامل مطالعه ارتباطات، منجمله ارتباطات استراتژیک اطلاعات سلامت مبتنی بر شواهد برای به مخاطبان حرفه ای و غیرحرفه ای است.

برنامه آموزشی دوره «ارتباطات سلامت»، نیاز به آموزش رسمی و سیستماتیک فراگیران در ارتباطات سلامت را تشخیص می دهد و یک آموزش منظم و سیستماتیک، دقیق، و مبتنی بر مفهوم (conceptually grounded training) را برای رهبران، پزشکان، و محققان در سیستم بهداشت جامعه فراهم می کند.

این دوره به شیوه آموزش مجازی و بصورت پودمانی ارائه می شود. طول مدت این برنامه پودمانی ۳ تا ۵ ماه است.

اهداف کلی دوره شامل طراحی و اجرای کمپین های سلامت، توانمندسازی فراگیران جهت ارتباط با رسانه ها در حوزه سلامت و توانمندسازی فراگیران در تولید محتوای مرتبط با سلامت برای رسانه های جمعی و نوین است.

مخاطبین دوره تمامی دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و تمامی فعالان حوزه ارتباطات و روابط عمومی هستند.

فراخوان، پذیرش، ثبت نام و ارزیابی فراگیران از طریق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام خواهد شد.

ارائه بسترهای آموزشی سخت افزاری و نرم افزاری بر عهده دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که در این خصوص فراخوان تمامی دروس، مدرسان و فراگیران در سامانه آموزشی نوید این دانشگاه انجام خواهد شد.

مبلغ شهریه دوره پودمانی ارتباطات سلامت ۷۲۰ هزار تومان محاسبه شده است.

در صورت گذراندن موفقیت آمیز دوره، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرکت کنندگان واجد شرایط گواهی شرکت در «دوره پودمانی ارتباطات سلامت» اعطا خواهد کرد.