هشدار درباره ترور نامزدهای انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المعلومه»، «محمد کریم الساعدی» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق سخنانی را در خصوص احتمال ترور نامزدهای انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص هشدار داد که احتمال دارد نامزدهای شرکت کننده در انتخابات پارلمانی زودهنگام هدف عملیات ترور قرار گیرند. این کارشناس سیاسی عراقی گفت: نیروهای امنیتی باید در مناطقی که احتمال اقدامات ضد امنیتی وجود دارد، وارد عمل شوند.

الساعدی تأکید کرد: نیروهای نظامی و امنیتی وظیفه دارند تا با انجام اقدامات پیشگیرانه از هر گونه اقدام تروریستی و یا ظهور و بروز هرگونه هرج و مرج و مشکلات دیگر برای نامزدهای انتخاباتی، جلوگیری کنند.

گفتنی است، درحال حاضر کمتر از ۴ ماه تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق باقی مانده است. پیشتر دولت عراق اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی در تاریخ ۶ ژوئن (۱۶ خردادماه) برگزار می‌شود. با این حال، مقامات عراقی موعد تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته و آن را به روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه) موکول کردند.

هرچند که اخبار ضد و نقیضی پیرامون احتمال تعویق مجدد زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق شنیده می‌شود اما تاکنون هیچ‌گونه خبر رسمی پیرامون این مسأله شنیده نشده است. افزایش گمانه‌زنی‌ها پیرامون تعویق قریب‌الوقوع زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق واکنش‌های زیادی را در صحنه سیاسی این کشور به دنبال داشته است.

بسیاری از شخصیت‌های سیاسی عراق به این مسأله واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند که تحت هیچ شرایطی زیر بار تعویق زمان برگزاری انتخابات نخواهند رفت. در همین راستا، شیخ عبد الامیر التعیبان نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: هرگونه تعویق زمان برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق به مثابه کودتا علیه اراده مردمی در این کشور است.

وی همچنین گفت: برخی گروه‌های صاحب نفوذ در ساختار دولت به دنبال این هستند تا برای مدت طولانی‌تری در پست‌های تصمیم گیری کشور حضور داشته باشند. به همین دلیل آنها برای تعویق زمان برگزاری انتخابات تلاش می‌کنند.