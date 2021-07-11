استفاده از آب دریا راهکار بلندمدت کم آبی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی اظهارکرد: یکی از دغدغه های بنده بعد از انتصاب، موضوع آب شرب استان بود که بررسی های فراوان و پیگیری های زیادی انجام شد.

وی گفت: در بخش درازمدت به این نتیجه رسیدیم که راهکار اساسی تامین آب شرب در استان استفاده از شیرین سازی آب به میزان ۵۰ میلیون متر مکعب است که برای ۵۰ میلیون متر مکعب آب باید ۱۰۰ میلیون آب را شیرین سازی کرد که با پیگیری های انجام شده، مجوز شیرین سازی در وزارت نیرو حال نهایی شدن است و در آینده نزدیک این مجوز صادر می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان تصریح کرد: در میان مدت هم نیازها احصا و منابع بررسی شده است که در بخش میان مدت، با چهار طرح سد میرداماد، سد قره چای، افزایش تخصیص شرب سد نرماب و استفاده از تخصیص ۱۰ میلیون متر مکعبی سد گله ورد برای تامین آب شرب استان تلاش می کنیم.

حسینی افزود: در بخش کوتاه مدت هم تمام دغدغه ما اجرای ۶ طرح آبرسانی در استان است که در قالب این ۶ طرح، حفر تعدادی چاه، چند ایستگاه پمپاژ، چند مخزن، اتصال چاه ها به هم، سیستم های برقی، خطوط انتقال آب و غیره در حال انجام است.

وی به افزایش حدود هشت برابری اعتبارات این ۶ طرح آبرسانی اشاره کرد و گفت: مجموع تخصیص چهار سال گذشته طرح های آبرسانی، ۵۳ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹، تخصیص آنها ۱۴ میلیارد تومان بوده است که در سال جاری، این اعتبارات به ۱۱۹ میلیارد تومان رسیده است.