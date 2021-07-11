رسا سرویس، تعمیرکار تخصصی لوازم خانه شما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تعمیرات لوازم خانگی دیگر مانند سالیان قبل با دردسر همراه نیست. در گذشته لوازم الکتریکی به تعمیرکاران محلی سپرده می‌شد و عملکرد درست دستگاه پس از تعمیر نیز کاملاً به شانس ما بستگی داشت. اما اکنون قضیه کاملاً فرق کرده است و عموم مردم انتظار زیادی از تعمیرکار یا شرکت‌های خدماتی دارند. یافتن یک تعمیرکار خوب با سابقه مناسب باید بر اساس اطلاعات کافی انجام گیرد که به کمی صبر، حوصله و جستجو نیاز دارد.

شرکت خدماتی رسا سرویس با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه تعمیر، نصب و راه‌اندازی وسایل الکتریکی خود را به عنوان برترین مرکز تعمیرات وسایل خانگی در ایران مطرح کرده است. نیروی حرفه‌ای رسا سرویس انواع خدمات دستگاه‌های پیشرفته را به صورت تخصصی و در منزل به انجام می‌رسانند که در میان آن‌ها می‌توان به تعمیر ظرفشویی بوش و همچنین تعمیر ماشین لباسشویی بوش اشاره کرد. تنها درخواست خود برای اعزام کارشناس را ثبت کنید تا تکنسین‌های رسا سرویس بدون اتلاف وقت مشکل شما را برطرف سازند.

آیا تعمیر وسایل برقی به صرفه است؟

همه ما به خوبی می‌دانیم که قیمت وسایل برقی به شکلی چشمگیر افزایش یافته و تعویض کردن آن‌ها به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. در گذشته مشکل چندانی از این بابت وجود نداشت، چرا که مردم صرفاً به دنبال تعویض قطعات بودند و همین کار هم هزینه چندانی برای آن‌ها در پی نداشت. ولی در حال حاضر تعمیر قطعات تا جای ممکن بهترین گزینه پیش روی بسیاری از ما به شمار می‌آید.

دستگاه‌های هوشمند با ریزه‌کاری‌های زیادی همراه هستند و دستکاری آن‌ها به دانش و تخصص بالایی نیاز دارد. تعمیرکار مورد نظر نیز باید دوره‌های تخصصی را به صورت کامل طی کرده باشد تا انواع مشکلات وسایل برقی را به صورت کامل برطرف کند. به همین خاطر، پیش از هر چیز به دنبال بررسی تجربه شرکت خدماتی در خصوص انواع خدمات وسایل الکتریکی باشید.

سرویس آنلاین و ۲۴ ساعته رسا سرویس

حادثه هیچگاه خبر نمی‌کند. این یکی از واقعیات زندگی است که باید به هر نحو ممکن با آن کنار بیاییم. بسیاری از دستگاه‌های الکتریکی خانه به صورت ناگهانی دچار مشکل می‌شوند و استفاده از آن‌ها کاملاً غیرممکن خواهد بود. دستگاه‌هایی مانند یخچال در تمامی سال و کولر در فصل تابستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و متأسفانه حتی نمی‌توان یک روز را بدون آن‌ها سر کرد. به همین خاطر باید به دنبال سرویس‌های خدماتی باشیم که کارشناسان و مشاورین آن به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی نیازهای ما باشند.

مشاورین رسا سرویس در هر ساعاتی از شبانه‌روز آماده پاسخگویی و راهنمایی هموطنان عزیز هستند. همچنین اعزام کارشناس در بازه زمانی درخواستی توسط شما و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد. تنها کافی است که مشکل خود را با مشاورین ما در میان گذاشته و در صورت نیاز تعمیرکاران رسا سرویس به سرعت به محل اعزام خواهند شد.

ویژگی‌های رسا سرویس

هر شرکت خدماتی معتبر باید دارای دسته‌ای از ویژگی‌های خاص باشد تا بتواند نیازهای مشتریان را به نحو احسن برطرف کند. برخی از ویژگی‌های رسا سرویس که همواره رضایت مشتریان عزیز را به همراه دارند، عبارت‌اند از:

ارائه مجوز کار و ضمانت کارکرد درست دستگاه پس از تعمیر

پاسخگویی سریع و به موقع در تمامی زمینه‌ها

توضیح روند تعمیر دستگاه به صورت قدم به قدم برای مشتری

استفاده از ابزارآلات نوین به منظور رفع مشکل وسیله الکتریکی

تهیه و تأمین هرگونه قطعات داخلی و خارجی در صورت نیاز

تعمیر لوازم خانگی در محل

قیمت‌گذاری شفاف و مناسب خدمات

شایان ذکر است که جلب رضایت مشتری در اساس‌نامه رسا سرویس همواره از بیشترین اهمیت برخوردار است. بنابراین این امکان را در اختیار دارید که هرگونه سوال یا مشکل خود را در مورد مشکل دستگاه، فرایند تعمیر یا قطعات مورد نیاز با مشاورین یا تکنسین‌های ما در میان بگذارید و پاسخی روشن و صریح دریافت کنید.

هزینه تعمیر وسایل الکتریکی با رسا سرویس

شیوه کاری رسا سرویس به این صورت است که لیستی از هزینه‌های تقریبی پیش از آغاز کار به مشتریان ارائه می‌شود تا آن را به دلخواه خود بسنجند. سپس در صورت رضایت مشتری روند کار آغاز خواهد شد. این لیست بر اساس قیمت قطعات، هزینه مواد به کار رفته و دستمزد تکنسین تنظیم خواهد شد. جای گفتن دارد که هرگونه تغییر احتمالی در هزینه‌های احتمالی بلافاصله به مشتریان ابلاغ خواهد شد. قیمت‌ها کاملاً شفاف بوده و لازم نیست که هیچ نگرانی از این بابت داشته باشید.

انجام خدمات و تعمیر لوازم خانگی در منزل توسط رسا سرویس

خانه و حریم خصوصی مشتریان از اهمیت بسیار بالایی در رسا سرویس برخوردار است. متخصصین ما تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا در زمان تعمیر لوازم خانگی، مشتریان مشکلی از بابت سر و صدا نداشته باشند و به طور کلی با کمترین دردسر ممکن روبرو شوند.

انواع خدمات ارائه شده توسط رسا سرویس

به صورت کلی، رسا سرویس تعمیرات و سرویس‌دهی تمامی برندهای معتبر از جمله آاگ، کن وود، آریستون، ال جی، الکترولوکس، بوش، جنرال الکتریک، دوو، زیمنس، سامسونگ، فیلیپیس، کن و غیره را به انجام می‌رساند. همچنین هیچ نگرانی از بابت تعمیر لوازم خانگی ایرانی خود نداشته باشید، چرا که متخصصین رسا سرویس با تمامی برندهای ایرانی آشنایی کامل داشته و آن‌ها را به بهترین شیوه ممکن تعمیر خواهند کرد.

نصب و تعمیر لوازم خانگی مختلف در رسا سرویس

شرکت رسا سرویس نصب و تعمیر وسایل خانگی مختلفی را انجام می‌دهد که تعدادی از آن‌ها بدین صورت هستند:

اجاق گاز

فر و مایکروویو

جاروبرقی

قهوه ساز و چای ساز

ماشین ظرفشویی

ماشین لباسشویی

هود آشپزخانه

چرخ خیاطی

یخچال ساید بای ساید

تلویزیون شامل انواع ال ای دی و ال سی دی

اتو بخار

شهرت مسئله‌ای اتفاقی نیست!

رسا سرویس در طول بیش از دو دهه توانسته است که اعتماد هموطنان ایرانی را به خوبی جلب کند. نیروی حرفه‌ای و آموزش دیده، برخورداری از ابزارآلات روز دنیا، پاسخگویی سریع و شایسته و خدمات‌رسانی به تمامی نقاط تهران تنها بخشی از این اعتماد را تشکیل می‌دهند. گروه خدماتی رسا سرویس همواره روند کاری خود را مطابق نیازهای مشتریان تنظیم کرده است و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

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