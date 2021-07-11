به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام بُنش آب برای باغات غرب اصفهان، خروجی سد نکو آباد (مبارکه) از شامگاه ۱۹ با هدف توزیع آب کشاورزی افزایش یافت و آب زاینده رود به سمت شرق اصفهان جاری شد.

آب زاینده رود با گذر از شهر درچه هم اکنون به ورودی پل مارنان شهر اصفهان رسیده و مردم در پارک ناژوان چشم انتظار هستند.

آب تا ظهر امروز یکشنبه به پل خواجو می‌رسد. بر اساس تصمیم گیری شورای تأمین و کارگروه سازگاری با کم آبی استانداری اصفهان، زاینده رود با هدف تأمین نیاز آبی باغات شرق، دامداری‌ها و آبیاری کشت‌های ریشه‌ای این منطقه به مدت ۱۰ روز در اصفهان جریان خواهد داشت.

از مهر ماه سال گذشته تا امروز به مدت ۱۰ ماه آبی در زاینده رود اصفهان جاری نبوده است. زاینده‌رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی زردکوه سرچشمه می‌گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.

در جلسه روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه بین نمایندگان کشاورزان شهرستان اصفهان و مسئولان استان مقرر شد برای بنش شرق در این جلسه قرار شد همه دریچه‌های صنایع، دهانه مادی‌های سنتی و کانال‌های کشاورزی غرب بسته شود تا به هیچ وجه آبی برداشت نکنند.