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۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴

چشم اصفهان به زاینده‌رود روشن شد

چشم اصفهان به زاینده‌رود روشن شد

اصفهان- جریان آب زاینده‌رود امروز یکشنبه به دریچه‌های پل مارنان ناژوان اصفهان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام بُنش آب برای باغات غرب اصفهان، خروجی سد نکو آباد (مبارکه) از شامگاه ۱۹ با هدف توزیع آب کشاورزی افزایش یافت و آب زاینده رود به سمت شرق اصفهان جاری شد.

آب زاینده رود با گذر از شهر درچه هم اکنون به ورودی پل مارنان شهر اصفهان رسیده و مردم در پارک ناژوان چشم انتظار هستند.

آب تا ظهر امروز یکشنبه به پل خواجو می‌رسد. بر اساس تصمیم گیری شورای تأمین و کارگروه سازگاری با کم آبی استانداری اصفهان، زاینده رود با هدف تأمین نیاز آبی باغات شرق، دامداری‌ها و آبیاری کشت‌های ریشه‌ای این منطقه به مدت ۱۰ روز در اصفهان جریان خواهد داشت.

از مهر ماه سال گذشته تا امروز به مدت ۱۰ ماه آبی در زاینده رود اصفهان جاری نبوده است. زاینده‌رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی زردکوه سرچشمه می‌گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.

در جلسه روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه بین نمایندگان کشاورزان شهرستان اصفهان و مسئولان استان مقرر شد برای بنش شرق در این جلسه قرار شد همه دریچه‌های صنایع، دهانه مادی‌های سنتی و کانال‌های کشاورزی غرب بسته شود تا به هیچ وجه آبی برداشت نکنند.

کد مطلب 5255208

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نظر شما

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    نظرات

    • محسن IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      9 91
      پاسخ
      من جا مسولان باشم این رودخونه دست ساز رو ک فقط اب الکی باید جاری بشه رو زمین غلف میکارم و یه ۴تا بز میذارم توش
      • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        20 1
        شما صحب اختیاری خونه خودت اولویت دارد
      • سراج IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        23 0
        شما اگه بیل زنی مال خودتو بیل بزن.نمیخاد نظر بدی و از این غلطا کنی
      • Hossein IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        9 0
        باشه
      • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        18 0
        واقعا با این طرز فکر جون میدی برای مسئولیت و خشک کردن ریشه آب و طبیعت و منابع ملی
      • FR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        19 7
        جاشون نیستی پس ،حرف نزن اظهارنظر نکن.
      • محمدرضا IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        18 0
        خوبه شماجای مسئولین نیستی.دست ساز؟زاینده رود میراث فرهنگی اصفهان و ایرانه درطول این رودخونه چندین پل تاریخی که هرکدوم نشانه تاریخی هست وجود داره و متاسفانه به علت خشکی زیاد درحال فرسوده شدن هست. به همین سادگی نسبت به تخریب این میراث ها بی تفاوت باشیم؟! این رود خونه در آب و هوای اصفهان هم موثره!
      • مخاطب IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        17 1
        نگران نباش مسئولای مملکت هم طرز فکر تو را دارند
      • سالار IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        19 1
        مگه خونه باباده بز چرون
      • محمود IR ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
        16 1
        عزیزم به درد نخور الان چندین هزار کشاورز توی شرق اصفهان چشم انتظار این آب هستن لطفا بدون اطلاع صحبت نکنید
      • AE ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        1 7
        بازم خوبه ک نیستی
      • کوروش IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        0 1
        بابا اصفهانم یکی این داره بزار خوش باشه
      • لیلا IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        0 1
        تو اصفهانی اصیل نیستی وطرز فکر مزخرفت مثل همون مسئولانه
      • علیرضا IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        0 1
        اگه نظر ندی کسی نمیگه لالی دست ساز
      • محسن IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        0 0
        پل تاریخی اقای ایکس ک گفتی پل تاریخی اخه پلهاتون قدمت نداره هم قدمت رودخونه دست سازتونه... مگه شاه عباس دوتا رو نیورد رودخونه رو دزدید بعد پل رو گذاشتین تاریخی 250سال قدمت هم نداره 😂😂😂😂😂
      • رویا IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        1 1
        این به قول شما دست ساز ،طبق طراحی و اکوسیستم شناس جهان شیخ بهایی پیش بینی شده بود که متاسفانه تنگ نظران نتونستند این معجزه را درفلات مرکزی ایران ببینند.عصر زمین سوخته و خاکستر شده طراحی چه کسانی است؟؟،،
      • جانباز IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        1 1
        امثال تو که بفکر بز چرونی هستی و اون مسعوال بی خاصیت هم فک شما باعث شده که رود خونه از آبادانی و او عطمت وقشنگی که به طبعیت میده آب رود خونه زاینده رود ببنن و تبدیل به کویر بشه بهترین جای گردشگری جهان زاینده رود و سی وسه پل هست اگر با تاریخ و طبیعت اشنایی داری شما فعلان همون بز بچرونی بهتره تا
      • نگار IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        2 0
        بی فرهنگ واقعا متاستفم‌واست
      • IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        1 0
        ای حسود ناقلا داری می سوزیا
      • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
        1 0
        از کرونا بدتر باید بیاد چنین آدمهایی با این طرز تفکر را نابود کند.
    • سیف الله IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      10 0
      پاسخ
      خیلی زحمت کشیدین اب باز کردین.
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      9 0
      پاسخ
      با بستن آب زاینده رود کلا اکوسیستم منطقه را بهم زدند، آب بصورت خودکار مسیر کل مسیر رودخانه را تحت تاثیر قرار میده و آب را به سمت کم آب کویر میرسونه،ولی حیف که هیچ گونه راه حل مهندسی شده اجرا نشده
    • کلار بختیاری IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
      5 5
      پاسخ
      به جای جاری کردن زاینده رود چاه های غیر قانونی و مجاز بیش از حدی رو که حفر کردن رو پلمپ میکردم.
    • ناشناس IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا وقتی نظر میدیم ثبت نمیکنید که اقایون به اصطلاح محترم بفهمند هر حرفی رو نباید بزنن
    • see AE ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      زاینده رود واسه اصفهان مثل خونه واسه بدن آدم ...
    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 1
      پاسخ
      ادم نمیدونه کدوم رو باور کنه از این ور میگند اب نیست از اون ور رودخانه راباز میکنند منم ناراحتم اب تو زاینده رود نیست وکشاورزا منتظرابند اما فکر میکنم بازشدن آب دسیسه دولت بی کفایت روحانی است چون الان که کشاوزها موقع برداشت محصولشونه اب نمیخواند اگه ب باز شدن اب بود باید چند ماه پیش باز میکردندحالا
    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      1 1
      پاسخ
      اگه ذخیره اب پشت سد با این کار نابه خردانه تمام بشه اخر تابستان هیچ آبی نداریم اونوقت مردم اعتراض میکنند دقیقا این نارضایتی اول دولت رئیسی رخ میده ومردم دولت را مقصر میکنندتامردم رابه جان دولت بیندازند این باز کردن اب یک جورایی بوی دسیسه میده وگرنه الان موقع باز کردن اب نبود کمی بصیر باشیم
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ای با با چند روز باز می‌کنند بعد بازم همون مشکلات قبلی وجود دارد این یک مسکنه کار باید ریشه ای باشد زاینده رود باید دائمی باشد تا طبیعت آسیب نبیند
    • سمیرا امینی IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      مبارک همشهری های عزیزم. چشمتون روشن. زاینده رود‌ زنده رود شد.
    • سمیه IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      باسلام خب چرا میبندن جلو اب رو خب بزارن بیاد همه استفاده کنن.چه معنا و مفهومی داره جلوی اب رو میبندن نمیتونم درک کنم .🤕
    • مونا IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      2 0
      پاسخ
      اصفهان نصف جهان.
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      ای ننگ ونفرین بر مسئولان وکسانیکه طومار شگفت انگیز ومهندسی مدرن وپیشرفته شیخ بهای رحمت الله علیه را بدون هیچ دلیل علمی ومنطقی نادیده گرفته واین پروژه 2000 ساله که توسط شیخ بهائی در 5 قرن پیش طراحی ومکتوب شد که برای حال وآینده زاینده رود مفید واز منازعات جلوگیری کرده و خواهد کرد.
    • IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خجالت بکشید. 60 میلیون متر مکعب اصن به هیچ جاش نمیرسه. که گلوی خشکیده این رودو تر کنه. مرده زنده نمیشه مگر اینکه قیامت بشه. فقط قیامت
    • IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      3 0
      پاسخ
      درود براصفهان همیشه زیبا
    • آرسینا AE ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ماله اصفهان نیستی ک بفهمی مردم چقدر چشم انتظار این آب هستن
    • محمد IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      آب زاینده رود باید جاری باشه تا مشکلات ریزگردها در باتلاق گاوخونی و... ایجاد نشه این رود چند هزار ساله بوده و دست ساز بشر نیست و بهتره برای افزایش کشاورزی در یزد کویری و کاشان و قم از جای دیگه تامین آب شود تا اکوسیستم کشور بهم نخورد
    • بهار IR ۰۵:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      میگم حالا این اب رو از کجا اوردن واسه زاینده رود!مسولین اگه اینده نگر بودن اصلا نباید اب زاینده رود خشک می شد

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