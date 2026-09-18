به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی، ظهر جمعه به خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه بازدیدها و نظارتهای مستمر کارشناسان بهداشت محیط از واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور، سه باب نانوایی و یک واحد کلوچهپزی به دلیل رعایت نکردن الزامات بهداشتی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب شدند.
رئیس مرکز بهداشت زابل، افزود: نظارت بر واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی بهصورت مستمر در سطح شهرستان انجام میشود و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی و بیتوجهی به اخطارهای صادرشده، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: روز سهشنبه ۲۴ شهریور نیز یک باب نانوایی به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شده بود.
دروهی تأکید کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم و صیانت از سلامت شهروندان انجام میشود و نظارت بر فعالیت واحدهای تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی ادامه خواهد داشت.
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