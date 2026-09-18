به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌حسین احدی‌عالی اظهار کرد: مشگین‌شهر در حوزه باغداری از ظرفیت ویژه‌ای برخوردار است و رتبه نخست استان را در سطح و تولید محصولات باغی دارد.

وی افزود: انگور در میان محصولات باغی شهرستان جایگاه ویژه‌ای دارد و علاوه بر ارزش غذایی و دارویی، قابلیت بالایی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده دارد؛ به‌طوری‌که محصولاتی همچون کشمش، مویز، شیره انگور، سرکه و آبغوره می‌توانند زمینه‌ساز فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به سطح تاکستان‌های مشگین‌شهر گفت: در این شهرستان حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار تاکستان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود ۴۳ هزار تن انگور تولید شود.

احدی‌عالی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم انگور مشگین‌شهر، تنوع ژنتیکی آن است و تاکنون ۱۶ ژنوتیپ مختلف انگور در این شهرستان شناسایی شده که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند و می‌توانند به‌عنوان ذخیره ارزشمند ژنتیکی منطقه مورد توجه قرار گیرند.

وی رقم غالب انگور مشگین‌شهر را کشمشی بی‌دانه یا سفید بی‌دانه عنوان کرد و گفت: کیفیت انگور این منطقه تنها به رقم آن محدود نمی‌شود، بلکه شرایط اقلیمی، ارتفاع از سطح دریا، ویژگی‌های خاک و موقعیت جغرافیایی، مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در کیفیت و شهرت انگور مشگین‌شهر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به شهرت انگور مشگین‌شهر در بازار افزود: عرضه انگور تولیدشده در برخی مناطق دیگر با عنوان «انگور مشگین‌شهر» نشان‌دهنده اعتبار و شناخته‌شدن این محصول است و باید این ظرفیت به یک برند معتبر و اقتصادی تبدیل شود.

احدی‌عالی تأکید کرد: هدف جهاد کشاورزی تنها افزایش سطح زیرکشت و میزان تولید نیست، بلکه باید با افزایش بهره‌وری، اصلاح و نوسازی باغات، استفاده از دانش و فناوری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، درآمد باغداران و ارزش افزوده محصولات را افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تولید ۴۳ هزار تن انگور در صورت مدیریت صحیح می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری، اشتغال و فعالیت اقتصادی گسترده‌ای در شهرستان باشد و در این مسیر، توسعه فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی، بازاررسانی و صادرات باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، جشنواره ملی انگور مشگین‌شهر را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان دانست و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار، معرفی محصولات فرآوری‌شده، توسعه گردشگری کشاورزی و حضور پررنگ‌تر محصولات باغی مشگین‌شهر در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

احدی‌عالی در پایان با قدردانی از باغداران، کارشناسان جهاد کشاورزی، مسئولان شهرستان و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره اظهار کرد: امیدواریم با همکاری مجموعه‌های مختلف، نام مشگین‌شهر در بازارهای کشور و خارج از کشور به‌عنوان برند معتبر تولید و فرآوری محصولات باغی بیش از پیش مطرح شود.