به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله ایزدی، رئیس شورای اسلامی شهرکرد، صبح جمعه در حاشیه برنامه‌های دومین کنگره ۲ هزار و ۷۵۰ شهید سرافراز استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کنگره، ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و جریان‌سازی گفتمان عزتمند شهدا است.

وی افزود: خوشبختانه مردم، نهادهای انقلابی، دستگاه‌های اداری و مجموعه‌های مردمی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، مجموعه استانداری، فرمانداری، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها در برگزاری این کنگره مشارکت و همراهی داشته‌اند و امروز شاهد جلوه‌ای از این شکوه و عظمت در شهر هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه جامعه امروز به حرکت‌های فرهنگی تعالی‌بخش و تبیین‌گر نیاز دارد، گفت: باید بیش از پیش به این موضوع توجه کنیم که امنیت، آسایش و حفظ تمامیت ارضی کشور به آسانی به دست نیامده، بلکه حاصل مجاهدت، ایثار و فداکاری مردمی است که با ایمان و اخلاص در این مسیر گام برداشتند و عزت آفریدند.

ایزدی ادامه داد: ایمان و اخلاص می‌تواند منشأ تحول و عزت‌آفرینی در جامعه باشد و بر همین اساس باید فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

تلاش مدیریت شهری برای ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت

وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری شهرکرد در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بیان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار شهرکرد با وحدت نظر، تعامل و همفکری در مسیر توسعه و تعالی شهر در عرصه‌های مختلف اقدامات مؤثری انجام داده‌اند که هرچند کافی نیست، اما قدم‌های خوبی در این مسیر برداشته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد افزود: خیابان ۱۷ شهریور به نام و تصاویر شهدای مدافع حرم مزین شده و در بخش‌هایی از شرق و غرب شهرکرد نیز نام و تصاویر شهدای شهر به چشم می‌خورد که این اقدامات از جمله فعالیت‌های مدیریت شهری برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

ایزدی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر زنده نگه داشتن یاد شهدا در نقاط مختلف کشور، تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که این اقدامات تکمیل و توسعه پیدا کند و آثار فرهنگی مرتبط با ایثار و شهادت به صورت ماندگار در سطح شهر ایجاد شود.

وی عنوان کرد: با توجه به برگزاری دومین کنگره شهدای استان، فعالیت‌های فرهنگی متعددی انجام شده است، اما باید تلاش کنیم آثاری ماندگار در شهر ایجاد شود که محدود به ایام برگزاری کنگره نباشد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: ایجاد المان‌های شهری با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت هنرمندان صاحب‌نظر در این عرصه، آثاری در شهر ایجاد کنیم که برای همیشه بیانگر جلوه‌های ایثار و شهادت و فداکاری شهدا برای حفظ امنیت کشور باشد.

ایزدی همچنین به اقدامات انجام‌شده در مسیر تپه نورالشهدا اشاره کرد و گفت: این مسیر در گذشته از استانداردهای لازم برخوردار نبود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه مدیریت شهری، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، شرایط این منطقه بهبود پیدا کرده و از وضعیت گذشته خارج شده است..

وی افزود: برخی المان‌ها و اقدامات تکمیلی نیز در این منطقه در حال اجرا و پیگیری است تا شرایطی فراهم شود که زائران و خانواده‌ها بتوانند با سهولت بیشتری از فضای معنوی تپه نورالشهدا بهره‌مند شوند.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: در کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر نیز برای شهدای منطقه منظریه، عنوان «تپه روضةالشهید» در نظر گرفته شده و این منطقه در طرح جامع و تفصیلی شهر پیش‌بینی شده است. همچنین مجموعه‌های فرهنگی، رفاهی و تفریحی برای استفاده زائران در این محدوده در نظر گرفته شده که اجرای آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال پیگیری است.