داداشی: جو پایدار در خراسان شمالی حاکم است

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار در خراسان شمالی است و پدیده غالب در ساعت‌های بعدازظهر افزایش باد در جنوب غرب و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف و آفتابی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: با افزایش رطوبت و تقویت شاخص‌های همرفتی در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب، احتمال رگبارهای پراکنده همراه با افزایش باد لحظه‌ای در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه نیمه شمالی پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز یکشنبه و دوشنبه نیز گاهی افزایش ابر همراه با افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و در ساعت‌های شب، احتمال رگبارهای پراکنده در نوار غربی استان قابل انتظار خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌گردد.

وی در خصوص وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته گفت: خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۲ و بیشینه آن ۳۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.