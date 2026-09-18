به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع)اظهار کرد: دوران حیات امام حسن عسکری (ع) با وجود محدودیت‌های شدید، زندان و فشار خلفای عباسی، سرشار از اقدامات مهم و اثرگذار برای حفظ و تداوم مسیر امامت بود.



وی با اشاره به اینکه مدت امامت امام حسن عسکری (ع) تنها شش سال و کوتاه‌ترین دوره امامت در میان ائمه اطهار (ع) بود، افزود: این امام بزرگوار در همین مدت کوتاه مأموریت‌های مهمی را به انجام رساند که آماده‌سازی شیعیان برای دوران غیبت، معرفی آخرین امام به شیعیان خاص، مقابله با فتنه‌ها و گسترش مکتب تشیع از جمله آنها بود.



سعیدی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم امام حسن عسکری (ع)، آماده کردن جامعه شیعه برای دوران غیبت و فراهم کردن سازوکار ارتباط و رهبری شیعیان در این دوره بود تا نیازهای پیروان اهل بیت (ع) در دوران غیبت بدون پاسخ نماند.



وی با گرامیداشت میلاد یازدهمین امام شیعیان، تصریح کرد: امام حسن عسکری (ع) با وجود همه فشارهای سیاسی و محدودیت‌هایی که از سوی خلفای عباسی بر ایشان تحمیل می‌شد، وظایف امامت را به انجام رساند و زمینه‌های لازم برای تداوم مسیر تشیع را فراهم کرد.



حضرت معصومه (س) الگوی دختران مسلمان است



امام جمعه قم با اشاره به سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، خاطرنشان کرد: حضرت معصومه (س) با ورود خود به سرزمین قم، جغرافیای معنوی ایران را دگرگون کرد و جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ شیعی یافت.



وی افزود: آن حضرت با وجود عمر کوتاه خود نشان داد که یک دختر می‌تواند با حفظ حجاب، حیا و عفاف، در تمدن‌سازی نقش‌آفرین باشد و از این جهت حضرت فاطمه معصومه (س) الگویی برجسته برای دختران جامعه اسلامی به شمار می‌رود.



سعیدی، حضرت معصومه (س) را دختر نمونه آل‌الله و بانویی در تراز اسلامی دانست و گفت: تربیت آن حضرت در خاندان امامت، جایگاه ممتاز ایشان را در فرهنگ شیعی نشان می‌دهد و زندگی ایشان الگویی از زیست عفیفانه، نقش‌آفرینی و بصیرت‌افزایی است.



وی با اشاره به روایت امام صادق (ع) درباره جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار کرد: امام صادق (ع) سال‌ها پیش از ولادت حضرت معصومه (س) درباره شفاعت ایشان سخن گفته بودند و این روایت علاوه بر بیان مقام والای آن حضرت، بر گستره شفاعت ایشان نیز دلالت دارد.



دفاع مقدس با ایستادگی مردم پیوند خورده است



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحمیلی، اظهار کرد: ۳۱ شهریورماه یادآور تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ و آغاز دوران دفاع مقدس است.



وی با اشاره به تحولات یمن و عملیات رزمندگان انصارالله، افزود: آزادسازی هزاران کیلومتر از مناطق راهبردی یمن و چندین شهر و جزیره از اشغال مزدوران سعودی، از جهاتی با آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ قابل مقایسه است.



سعیدی ادامه داد: همان‌گونه که آزادسازی خرمشهر معادلات جنگ تحمیلی علیه ایران را تغییر داد و موجب شگفتی جهانیان شد، عملیات اخیر رزمندگان انصارالله یمن و تسلط بر تنگه راهبردی باب‌المندب نیز معادلات نبرد با سعودی‌ها را تغییر داده و موجب شگفتی جهانیان شده است.



وی، مهم‌ترین وجه اشتراک این دو عملیات را باورها و اعتقادات مشترک رزمندگان دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که خداوند خرمشهر را آزاد کرد، امروز نیز باب‌المندب را آزاد کرده و جبهه مقاومت را در موقعیتی جدید از نظر قدرت قرار داده است.



مردم تا پیروزی نهایی پای کار می‌مانند



امام جمعه قم با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت گفت: مستکبران عالم و مزدوران منطقه‌ای آنها باید بدانند که روند قدرت‌یابی جبهه اسلام و پیشروی آن تا تحقق پیروزی نهایی، برخلاف خواست کفر جهانی و شیاطین عالم، ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به وعده نصرت الهی، افزود: همه ما باید به این وعده الهی باور داشته باشیم و تا رسیدن به پیروزی نهایی پای کار بمانیم.



سعیدی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم بزرگوار، مؤمن، ولایت‌مدار و کشوردوست با باور به سنت نصرت الهی در میدان حضور دارند و با در دست داشتن پرچم پرافتخار یا نصرات الحسین و پرچم جمهوری اسلامی و با مشت‌های گره‌کرده، خواهان انتقام از دشمن جنایتکار هستند.



وی افزود: مردم در این حضورها به شهادت امام امت، فرماندهان، دانشمندان و سرنشینان ناو دنا و همچنین شهادت کودکان معصوم مدرسه بینا اعتراض دارند و پیام خود را با صراحت به جهانیان اعلام می‌کنند.



سعیدی خاطرنشان کرد: هر کسی که اندیشه تجاوز به جمهوری اسلامی ایران را در ذهن خود بپروراند، باید خود را برای دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های فولادین آماده کند.



آینده کشور در اختیار دانش‌آموزان است



امام جمعه قم با اشاره به آغاز سال تحصیلی به اهمیت فراگیری دانش در دوران کودکی و نوجوانی پرداخت و گفت: حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) بر ضرورت آموختن دانش در دوران کودکی تأکید کرده‌اند و فرمودند کسی که در کودکی دانش نیاموزد، در بزرگسالی پیشرفت نخواهد کرد.



وی خطاب به دانش‌آموزان افزود: دانش‌آموزانی که امروز در اختیار دستگاه فرهنگی کشور قرار دارند، عزیزترین و سرشارترین سرمایه و ذخیره آینده کشور هستند.



سعیدی تصریح کرد: دانش‌آموزان باید با جدیت درس بخوانند، چرا که آینده کشور در اختیار آنان خواهد بود و مسئولیت ساختن آینده جامعه را بر عهده خواهند داشت.



وی همچنین با اشاره به روز بزرگداشت شهدای منا و اهمیت ایمنی حجاج اظهار کرد: مسئله امنیت و ایمنی زائران در موسم حج از موضوعات بسیار مهم است و حوادث تلخ حج سال ۱۳۹۴ داغی بر دل امت اسلامی و ملت ایران گذاشت که فراموش‌شدنی نیست.



شهریار بخش بزرگی از شعر خود را به امیرالمؤمنین اختصاص داد



امام جمعه قم در ادامه با گرامیداشت یاد استاد سید محمدحسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، اظهار کرد: شهریار از شاعران متعهد و محب اهل بیت (ع) بود و بخش قابل توجهی از اشعار خود را در مدح و ثنای امیرالمؤمنین علی (ع) سرود.



وی با اشاره به سروده مشهور شهریار درباره امیرالمؤمنین (ع) افزود: از معروف‌ترین اشعار این شاعر، سروده علی ای همای رحمت است که در آن ارادت عمیق خود را به مولای متقیان ابراز کرده است.



سعیدی ادامه داد: شهریار در بخشی از اشعار خود با اشاره به سیادت خویش، خطاب به امیرالمؤمنین (ع) از پیوند نسبی خود با خاندان اهل بیت سخن گفته و در ادامه با یادآوری اشک ریختن برای امام حسین (ع)، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) بیان کرده است.