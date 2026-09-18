مسجد محور تربیت مؤمن و جامعه منتظر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین واحدی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، این مناسبت را به نمازگزاران تبریک گفت و اظهار داشت: امیدواریم به برکت این ولادت نورانی و با عنایت فرزند گرامی ایشان، حضرت ولیعصر (عج)، همگان مشمول دعای خیر امام حسن عسکری (ع) قرار گرفته و در شمار یاران و یاوران امام زمان (عج) باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسجد در فرهنگ اسلامی افزود: از صدر اسلام، مسجد جایگاه ویژهای داشته و پیامبر اکرم (ص) سفارشهای فراوانی درباره اهمیت مسجد و نقش آن در جامعه اسلامی داشتهاند.
امام جماعت مسجد امام حسین (ع) کوی پاسدار ساری با بیان اینکه مسجد در جریان ظهور و حکومت حضرت مهدی (عج) نیز جایگاهی محوری دارد، تصریح کرد: ظهور امام زمان (عج) از مسجدالحرام، خانه توحید و محور وحدت مسلمانان، آغاز میشود و در دوران حکومت ایشان نیز مسجد کوفه به عنوان مرکز حکومت و فعالیتهای اجتماعی و دینی حضرت مطرح است.
واحدی ادامه داد: حتی در دوران غیبت نیز مسجد در فرهنگ انتظار جایگاه مهمی دارد و مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از پایگاههای مهم ارتباط معنوی منتظران با فرهنگ مهدویت شناخته میشود.
وی با استناد به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) درباره اهمیت حضور در مسجد گفت: انسانی که با مسجد ارتباطی ندارد و نسبت به حضور و حرمت آن بیتفاوت است، از نگاه کریم اهل بیت (ع) در زمره غافلان قرار میگیرد و این موضوع نشاندهنده اهمیت مسجد در تربیت و رشد انسان مؤمن است.
حجتالاسلام واحدی مسجد را یکی از مهمترین پایگاههای تربیت معنوی جامعه دانست و اظهار کرد: حضور در مسجد، اقامه نماز جماعت، دعا، تلاوت قرآن و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، زمینه تعالی روح انسان را فراهم میکند و میتواند در سطحی گستردهتر به رشد و پیشرفت جامعه و حتی تمدنسازی اسلامی منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از مساجد گفت: مؤمنان باید در حد توان خود برای رونق مسجد هزینه کنند؛ این حمایت میتواند مالی، جانی، فرهنگی و اعتباری باشد. مسجد در یک جامعه اسلامی باید محور فعالیتهای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
این خطیب همچنین با اشاره به نقش مساجد در شکلگیری روحیه مقاومت و مقابله با ظلم افزود: مسجدی که در تراز انقلاب اسلامی و مورد رضایت امام زمان (عج) باشد، باید بتواند انسانهایی تربیت کند که در برابر زورگویی و ظلم مستکبران تسلیم نشوند.
واحدی با اشاره به نقش مساجد در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از شهدای هشت سال دفاع مقدس با مسجد ارتباط داشتند و مسجد، نماز، دعا و قرآن در تربیت این نسل نقش مؤثری ایفا کرد.
وی با اشاره به مفاهیم نماز و بهویژه عبارت «إیّاکَ نَعبُدُ وَ إیّاکَ نَستَعین» در سوره حمد گفت: انسان مؤمن در نماز اعلام میکند که تنها خداوند را میپرستد و تنها از او یاری میجوید؛ این آموزه میتواند روحیه عزت، آزادگی و عدم وابستگی به قدرتهای ظالم را در جامعه تقویت کند.
امام جماعت مسجد امام حسین (ع) کوی پاسدار ساری در پایان تأکید کرد: جامعهای که مسجد را محور فعالیتهای خود قرار دهد، میتواند در مسیر تربیت انسانهای مؤمن، انقلابی و منتظر حرکت کند و مسجد در جامعه منتظر باید یکی از اصلیترین پایگاههای فرهنگی و تربیتی باشد.
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