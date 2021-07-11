پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز تا ظهر فردا در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان به نسبت آرام است.

وی اضافه کرد: از ظهر فردا دوشنبه به سبب وزش بادهای شمال غربی، دریا تا حدودی در فراساحل شمالی و مرکزی استان متلاطم است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین پیش بینی می‌شود از روز سه شنبه تا اواخر هفته مجدداً با وزش بادهای جنوبی، ضمن افزایش شرجی و رطوبت هوا، در برخی از نقاط وقوع مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان است.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و از ظهر فردا در نواحی شمالی استان و بر روی دریا تا ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.