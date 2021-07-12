محرومیت مردم شادگان از پایگاه انتقال خون/ بارها مطالبه کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، خون یکی از اورژانسی‌ترین مواردی است که افراد در هنگام تصادفات رانندگی، سوختگی، اعمال جراحی، بیماران مبتلا به تالاسمی و… به آن نیاز مبرم و حیاتی دارند.

اهدای خون جزو زیباترین جلوه‌های نوع دوستی و از ضروری‌ترین موضوع‌های ویژه و همیشگی برای درمان بیماران است که در هر شرایطی به خاطر اهمیت آن باید در هر زمان لازم تأمین شود که برای تحقق آن بدون شک وجود پایگاه در دسترس امری ضروری است.

ایجاد پایگاه انتقال خون یکی از مهم‌ترین نیازها و بخشی از مطالبه مردمی از مسئولان شهرستان شادگان است که برای تحقق آن به همکاری و پیگیری دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیاز دارد.

«علی مجدم» یکی از شهروندان شادگانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر به علت نبود این پایگاه انتقال خون در شادگان مردم برای اهدا خون باید به شهرهای اهواز یا آبادان مراجعه کنند.

«محمد عساکره» دیگر شهروند شادگانی به خبرنگار مهر گفت: تأسیس و ایجاد پایگاه انتقال خون از نیازهای ضروری در این شهرستان بوده و در راستای برطرف کردن این مشکلات امید است که هرچه سریع‌تر نسبت به احداث این مرکز اقدام شود.

«مرتضی مقدم» یکی از شهروندان شادگانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: ایجاد پایگاه انتقال خون جزو مهم‌ترین نیازهای شهرستان شادگان است که در سال‌های گذشته مردم بارها مطالبات خود را به مسئولان این شهر اعلام کردند ولی به رغم گذشت زمان و اهمیت موضوع هنوز در عمل شاهد انجام آن نیستیم.

«مهدی غبیشاوی» یکی از روستاییان این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: کسانی که داوطلب اهدای خون در روستاهای شهرستان شادگان هستند به دلیل نبود پایگاه اهدای خون به ناچار برای اهدای خون به مرکز استان و یا به شهرهای همجوار مراجعه می‌کنند که این امر علاوه بر هزینه‌های ایاب و ذهاب برای فرد اهداکننده خون، خطرات تردد در جاده را نیز به همراه دارد؛ بنابراین از مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه انتظار می‌رود که برای حل این معضل اقدام کنند.

به گزارش مهر، شرایط شهرستان شادگان خاص است چرا که در مسیر ترانزیتی قرار دارد که از سویی وقوع تصادفات متعدد و از سوی دیگر وضعیت بیماران تالاسمی این شهرستان ضرورت ایجاد پایگاه انتقال خون را در این شهرستان به خوبی روشن می‌سازد که امید می‌رود این موضوع از سوی مسئولان استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.