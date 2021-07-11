  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

از ابتدای امسال تاکنون انجام شد؛

افزایش ۴۴ درصدی مأموریت های اورژانس گیلان

افزایش ۴۴ درصدی مأموریت های اورژانس گیلان

رشت- رئیس اورژانس گیلان با اشاره به افزایش ۴۴ درصدی مأموریت های این سازمان طی سه ماه گذشته، گفت: مشکلات قلبی و تنفسی بیشترین آمار را در مأموریت های اورژانس داشته است.

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۴۴ درصدی مأموریت اورژانس استان خبر داد و گفت: در بین موضوعات مختلف مشکلات قلبی و تنفسی بیشترین آمار را در علت اعزام نیروهای اورژانس داشته است.

اسدی ادامه داد: طی سه ماه گذشته ۲۷ هزار و ۸۱۵ مأموریت از سوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گیلان انجام گرفت که رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گیلان، ۲۲ هزار و ۴۷۴ مورد غیر تصادفی و پنج هزار و ۳۴۱ مورد نیز مربوط به تصادفات جاده‌ای بود.

رئیس اورژانس گیلان با بیان اینکه از مجموع مأموریت‌های انجام شده ۱۶ هزار و ۲۳۲ مأموریت منجر به بستری افراد شد، اضافه کرد: بیشترین مأموریت‌ها مربوط به مشکلات تنفسی و قلبی بوده است.

اسدی با اشاره به امدادرسانی اورژانس گیلان به ۱۰ مورد حادثه مربوط به غرق شدگی در این مدت، گفت: ۹ مورد از امدادرسانی‌ها در پی حادثه غرق شدگی منجر به بستری و یک مورد خدمات رسانی در محل انجام گرفت.

وی تصریح کرد: هزار و ۴۳۳ مأموریت مشکوک به کرونا نیز طی سه ماه گذشته در این استان از سوی این مرکز انجام گرفت.

کد مطلب 5255297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه