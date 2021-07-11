افزایش ۴۴ درصدی مأموریت های اورژانس گیلان

پیمان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۴۴ درصدی مأموریت اورژانس استان خبر داد و گفت: در بین موضوعات مختلف مشکلات قلبی و تنفسی بیشترین آمار را در علت اعزام نیروهای اورژانس داشته است.

اسدی ادامه داد: طی سه ماه گذشته ۲۷ هزار و ۸۱۵ مأموریت از سوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گیلان انجام گرفت که رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گیلان، ۲۲ هزار و ۴۷۴ مورد غیر تصادفی و پنج هزار و ۳۴۱ مورد نیز مربوط به تصادفات جاده‌ای بود.

رئیس اورژانس گیلان با بیان اینکه از مجموع مأموریت‌های انجام شده ۱۶ هزار و ۲۳۲ مأموریت منجر به بستری افراد شد، اضافه کرد: بیشترین مأموریت‌ها مربوط به مشکلات تنفسی و قلبی بوده است.

اسدی با اشاره به امدادرسانی اورژانس گیلان به ۱۰ مورد حادثه مربوط به غرق شدگی در این مدت، گفت: ۹ مورد از امدادرسانی‌ها در پی حادثه غرق شدگی منجر به بستری و یک مورد خدمات رسانی در محل انجام گرفت.

وی تصریح کرد: هزار و ۴۳۳ مأموریت مشکوک به کرونا نیز طی سه ماه گذشته در این استان از سوی این مرکز انجام گرفت.