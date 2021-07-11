به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت بازرگانی چین طی بیانیه‌ای امروز یکشنبه اعلام کرد که شدیداً مخالف اقدام اخیر آمریکا مبنی بر افزودن نام بیش از ۱۰ شرکت چینی به لیست سیاه تحریم‌های واشنگتن است و پاسخی مقتضی به آن خواهد داد.

در این بیانیه آمده است: این فشاری بی دلیل و غیرمنصفانه علیه شرکت‌های چینی و نقض جدی قوانین اقتصادی و تجاری است و چین قاطعانه با آن مخالفت می‌کند.

وزارت بازرگانی چین با اشاره به اینکه از واشنگتن خواسته است که این تصمیم را لغو کند، هشدار داد که در صورت عدم لغو این تصمیم، پکن تلافی خواهد کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد: ما اقدامات لازم را جهت دفاع همه جانبه از حقوق و منافع مشروعمان انجام خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر نیز وزارت خارجه چین در واکنش به اقدام آمریکا مبنی بر تحریم شرکت‌های چینی به بهانه‌های حقوق بشری بدون اشاره به اقدام تلافی‌جویانه احتمالی اعلام کرده بود که از شرکت‌های چینی محافظت می‌کند.

«وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین، واشنگتن را به «کلی گویی درباره مفهوم امنیت ملی با هدف سرکوب شرکت‌های چینی آن هم بدون هیچ دلیل موجهی» متهم کرده و گفته بود پکن اقدامات لازم را برای محافظت از شرکت‌هایش انجام خواهد داد و تلاش‌های آمریکا را برای دخالت در امور داخلی چین ناکام خواهد گذاشت.

پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا از قرار دادن اسامی ۳۴ شرکت از جمله بیش از ۱۰ شرکت چینی در فهرست سیاه همکاری‌های اقتصادی خود خبر داده بود و طی بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این شرکت‌ها در کشورهای مختلف همچون چین، ایران، روسیه و شماری کشورهای دیگر مستقر هستند.