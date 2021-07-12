اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدوین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: با ادغام وزارت راه و شهرسازی حوزه مسکن، ناوگان حمل و نقل ریلی و عمومی، برنامه‌ریزی شهری دچار مشکلات اساسی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه ادغام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود با این لایحه مخالف است اما به دلایلی این لایحه در مجلس تصویب شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی دارای ده‌ها معاونت و اداره کل است که مدیریت و هماهنگی آن کار سختی است و گردش امور در این وزارتخانه قوی نیست.

وی با تاکید بر لزوم جراحی بزرگ در وزارت راه شهرسازی گفت: تفکیک این وزارتخانه به نفع مردم و کشور است و قطعاً در ساماندهی بازار مسکن و پیشرفت حمل و نقل ریلی و عمومی تاثیرات جدی خواهد داشت.

شاکری از مکاتبه کمیسیون عمران با مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: مرکز پژوهش‌ها نیز با تصویب این طرح در صحن علنی مجلس موافق است.