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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۸:۴۵

اقبال شاکری در گفت‌وگو با مهر:

مرکز پژوهش‌ها موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی است

مرکز پژوهش‌ها موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی است

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موافقت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: ناچار به این جراحی بزرگ برای ساماندهی بازار مسکن و وضعیت راه‌ها هستیم.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدوین طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: با ادغام وزارت راه و شهرسازی حوزه مسکن، ناوگان حمل و نقل ریلی و عمومی، برنامه‌ریزی شهری دچار مشکلات اساسی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان بررسی لایحه ادغام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود با این لایحه مخالف است اما به دلایلی این لایحه در مجلس تصویب شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی دارای ده‌ها معاونت و اداره کل است که مدیریت و هماهنگی آن کار سختی است و گردش امور در این وزارتخانه قوی نیست.

وی با تاکید بر لزوم جراحی بزرگ در وزارت راه شهرسازی گفت: تفکیک این وزارتخانه به نفع مردم و کشور است و قطعاً در ساماندهی بازار مسکن و پیشرفت حمل و نقل ریلی و عمومی تاثیرات جدی خواهد داشت.

شاکری از مکاتبه کمیسیون عمران با مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: مرکز پژوهش‌ها نیز با تصویب این طرح در صحن علنی مجلس موافق است.

کد مطلب 5255499

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      وقتی این پیر مرد ها را بفرستید مجلس بعد مرکز پژوهش های مجلس می شود نهاد بدون خطا این کار را نکنید تا دولت جدید چابک باشد اگر این کار را کنید باید کلی نیرو استخدام کنید. مشکل وزیر و دولت بی خاصیت فعلی است.

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